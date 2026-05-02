冰球首登北流主唱卻病倒！突喊出「退票」 貝斯手也「不舉」

主唱王在上月被感冒摧殘兩週。（記者王文麟攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕 「icyball」冰球樂團由主唱王與鍵盤手蒙、貝斯手Nelson、鼓手士捷組成，成軍邁入13年終於站上北流舉辦「我很抱歉」演唱會，今、明兩場門票早已被搶光，吸引破萬名小可愛（粉絲名）到場朝聖，沒想到主唱王卻在上月被感冒摧殘兩週，加上戒宵夜的原因，瘦了5公斤，幸好嗓音在開唱前已經恢復。

開場4人以舞台感十足的「世紀末寂寞靜奢少年裝」造型帥氣現身，主唱王熱唱舞曲《Dumplings》為今晚揭幕，激情連唱《寵壞》、《小可愛》等6首歌後，搖滾區的樂迷早已被點燃沸騰情緒，王對著全場大喊：「歡迎來到icyball冰球樂團，成團十幾年以來規模最大的演唱會！」

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主唱王在上月被感冒摧殘兩週。（記者王文麟攝）

面對座無虛席的北流，王直呼：「第一次演到自己的主場是有三層樓的，好可怕，三樓的揮一下手。非常開心，在這個大日子有各位的參與，我相信這絕對是你們的榮幸，當然也是我們的榮幸。」接著他笑說：「我話還沒說完，怎麼，有人要退票嗎？那麼接下來廢話不多說，名為『我很抱歉』的列車讓我們繼續往深處開。」

團員們為了這次演唱會積極備戰，無奈王卻在4月大感冒長達2週，王苦笑說：「最要命的是這個感冒只讓我痛喉嚨，是一個專攻聲帶很棘手的感冒。」這期間心裡完全不敢去想著感冒這件事，不然只會更焦慮！每天都在祈禱聲音趕快恢復，所幸在演出前感冒已康復。

貝斯手Nelson近期因為演出密集與練團，導致手部不舒服。（記者王文麟攝）

Nelson近期因為演出密集與練團，導致手部不舒服，嚴重時甚至會舉不起來，為了改善手不舉的狀況，得時常去拔罐放鬆肌肉，身上也因此擁有很多紅圈，讓Nelson自嘲：「最近的我長得很像一隻瓢蟲！」

身為甜點控的蒙，演出日兩天都打算一定要吃到甜食犒賞自己。（記者王文麟攝）

身為甜點控的蒙，演出日兩天都打算一定要吃到甜食犒賞自己，充飽電後再上場。士捷也為這兩晚做足準備，笑稱要穿上狗狗圖案的內褲舒服上陣，也是代表他的貼身幸運物。

鼓手士捷笑稱要穿上狗狗圖案的內褲舒服上陣。（記者王文麟攝）

演唱會以新專輯《我很抱歉》做為主題發展，把新歌與經典代表作多達26首好歌，串連出四位樂團男孩轉大人的成長劇本，這次北流演唱會對於團員深具意義，蒙則是第一次邀請全家來看演唱會，感性說：「自己從大學開始玩樂團之後都不常回家在外面玩音樂，也算是有一個小小的里程碑。」提醒看到家人時要保持冷靜，不要太激動哭出來。

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