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娛樂 最新消息

狄鶯護兒喊「中研院吸收」不敗教主開酸：CIA怎沒找我

狄鶯、孫鵬獨子孫安佐（左）已遭收押禁見。（資料照，記者王文麟攝）狄鶯、孫鵬獨子孫安佐（左）已遭收押禁見。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人孫鵬、狄鶯獨子孫安佐（現名孫健豪），昨（17）遭士林地院裁定羈押禁見，號稱「不敗教主」的陳重銘表示，孫安佐之前才在美國打官司，害父母賣了一棟房，如今又被關，他建議狄鶯：「我是覺得不要再救他了，律師費也不要再花了」。

狄鶯（左起）、孫鵬的兒子孫安佐再度登上社會版面。（翻攝自臉書）狄鶯（左起）、孫鵬的兒子孫安佐再度登上社會版面。（翻攝自臉書）

號稱「不敗教主」的財經名人陳重銘。（資料照，記者張嘉明攝）號稱「不敗教主」的財經名人陳重銘。（資料照，記者張嘉明攝）

陳重銘指出「父母既然管不好，就讓監獄來管教」，至於省下來的律師費，等孫安佐出獄後再慢慢花，只要安分守己，一輩子都不會缺錢。陳重銘直言，「他的問題在於父母，一切都幫他準備好了，完全都不用去工作賺錢，人生沒有目標，閒閒沒事做就只會搞怪！」

狄鶯痛哭在直播中讚孫安佐是天才。（翻攝自Twitch）狄鶯痛哭在直播中讚孫安佐是天才。（翻攝自Twitch）

近日狄鶯開直播痛斥社會埋沒英才，還哭紅眼睛問：「中研院為什麼不吸收他呢？」對此，陳重銘感到無奈，認為：「好吧，媽媽眼中的孩子，都是天下第一聰明的」。台科大機械碩士畢業的陳重銘也調侃，自己過去在高職教機械科，應該也算英才，「CIA怎麼沒有來吸收我呢？不要跟我說英才早逝喔！」

孫安佐在IG社群平台上傳火焰槍影片，引發公眾安全疑慮。（取自孫安佐IG）孫安佐在IG社群平台上傳火焰槍影片，引發公眾安全疑慮。（取自孫安佐IG）

孫安佐測試火焰槍但檢警尚未上門前，狄鶯曾在直播說，若兒子被帶走絕不保他，讓他關吧，講到激動處甚至痛哭：「如果我不是狄鶯的話，大家會這樣攻擊安佐嗎？他真的是善良好孩子，我很內疚」。陳重銘聽聞此言進一步強調，古人說：慈母多敗兒！他認為「孩子要教，絕對不能寵」。

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