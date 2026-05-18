郭忠祐遭爆祕戀黃露瑤4年 發長文認「不排斥未來」急向螢幕CP道歉

郭忠祐（左）、黃露瑤爆戀情。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕郭忠祐被爆出與黃西田的女兒黃露瑤交往多年，甚至傳早就「進家門」見過大前輩黃西田。繼女方傻眼發文直呼「訝異多了一個交往四年的男友」後，男主角郭忠祐（18日）在社群拋出長文，無奈感嘆兩人的關係竟然被外界「超前部署」了。

為了避免外界過度延伸想像，郭忠祐在長文中大方稱讚黃露瑤，坦言兩人確實很投緣，在自己眼中，女方是個「善良且有智慧的女生」，平時不僅會分享生活，遇到挫折也會相互鼓勵。

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不過，對於媒體急幫他們「快轉」到穩定交往，郭忠祐無奈表示，「認識四年」跟「交往四年」之間存在極大差異。他委婉寫下：「一段彼此了解、慢慢往前走的過程，卻被超前部署貼上交往四年的標籤，與事實真的有落差。」雖然澄清了烏龍戀情，但郭忠祐並未把話說死，反而直白坦承：「我們都不排斥未來有任何發展的可能。」並溫柔喊話希望大家容許他們用自己的速度，順其自然地溫和發展。

郭忠祐（右）、蔡家蓁是《超級冰冰Show》的歌唱CP。（翻攝自臉書）

然而，這場緋聞一爆出來，最尷尬的不是當事人，而是郭忠祐在《超級冰冰Show》裡的螢幕CP搭檔蔡家蓁，為了保護無端被牽連的夥伴，郭忠祐也在文中公開表達歉意，急忙澄清：「我跟家蓁單純是螢幕上的CP，是很好的工作夥伴與戰友。」

郭忠祐強調，觀眾很喜歡的互動與默契，純粹是兩人在工作上的專業呈現，拜託大家把焦點放回他們的歌唱專業上，「未來我們還是會繼續努力把每首歌唱好」。

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