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娛樂 最新消息

告贏王子還沒完！范姜彥豐認配偶欄未變 遭粿粿告偷竊冷回5字

范姜彥豐出席一日店長活動。（記者林欣穎攝）范姜彥豐出席一日店長活動。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台中報導〕范姜彥豐去年與粿粿傳婚變，提告粿粿、王子侵害配偶權，日前判決出爐，獲判賠100萬元。今（2）日他出席好友天后闆妹在台中的品牌活動擔任一日店長，被問及近況和心情他感謝家人與親友支持，至於被粿粿反告竊盜，他也冷回5字表態：「我不會擔心」。

范姜彥豐（左）擔任天后闆妹品牌活動一日店長。（記者林欣穎攝）范姜彥豐（左）擔任天后闆妹品牌活動一日店長。（記者林欣穎攝）

范姜彥豐提到官司期間未見到王子及粿粿，也沒有收到雙方當面道歉，僅只有在社群上的聲明，至於粿粿反告他偷ipad，他則冷笑表示：「我覺得有時候就是已經沒招，我不會擔心，因為這就是沒有的事情，我知道我沒有做，我配合調查。」

范姜彥豐透露與粿粿目前還有官司正在進行中。（記者林欣穎攝）范姜彥豐透露與粿粿目前還有官司正在進行中。（記者林欣穎攝）

范姜彥豐坦言目前還有其他官司正在進行，目前身分證上的「配偶欄」依然還是粿粿的名字，「還是原樣，這個是司法判決的問題」，范姜配偶權一案勝訴後心情有放鬆一些，今天露面看起來狀況頗佳，不過身高186公分的他身形看著比過去消瘦，他透露最近得了腸胃炎，「我最近沒有特別量體重，應該有70公斤，前陣子更瘦的時候是65公斤」，母親節將至他也備好禮物要送給媽媽，范姜目前重心多放在照顧家人身上，被問及是否會害怕迎接新戀情，他則表示沒有想那麼多。

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