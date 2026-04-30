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娛樂 最新消息

6生肖「暗財」湧入！未來14天默默變有錢

未來14天「金冥雙星」連動引發偏財洪流！塔羅牌老師提醒「這6生肖」要抓住轉運訊號，就能賺小錢、積大財。（本報製圖）未來14天「金冥雙星」連動引發偏財洪流！塔羅牌老師提醒「這6生肖」要抓住轉運訊號，就能賺小錢、積大財。（本報製圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕哀怨「只靠薪水」永遠趕不上物價飛漲？星象揭示，接下來兩～三週，有6個生肖的財富磁場正悄悄位移！

塔羅牌專家艾菲爾老師分析星象給出提示，當象徵價值的「金星」遇上代表深層轉化的「冥王星」，金冥相位聯動，那些原本不在預期內、卻真實進帳的資源，或是被忽略的人脈紅利、耕耘多時卻不見開花結果的投資，都會悄悄來到你身邊，關鍵在於你是否擁有敏銳的觀察力與接住機會的膽識。

以下6個生肖，請準備好調頻你的感官，才能在看似平凡的日常生活中，穩穩接住這波「暗財湧入」的驚喜時刻。

➤蛇

．發財訊號：暗財來自於「比別人早一步看懂局勢」。靠「資訊差」獲利，憑直覺捕捉尚未飽和的趨勢。近期直覺敏兌，從滑手機、看新聞或與人閒聊的日常中，便能捕捉到尚未飽和的產業趨勢或短期市場波動。

．把握偏財的方法：相信第一直覺，小額試水溫，驗證判斷，用最低成本驗證你的判斷。。

➤雞

．發財訊號：原本以為無法領取的退費、意外的中獎、信用卡點數的回饋，甚至是過去幫人處理瑣事後得到的實質回報，化為驚喜潛藏在你身邊。看似零碎小財， 實則可匯聚成洪流。

．把握偏財的方法：養成記帳習慣，將零星收入專款專用，你會發現小財積累後的數位極為可觀。

➤牛

．發財訊號：厚積薄發，過去資源兌現。可能是多年前買入後便置之不理的股票基金終於回升，或是曾經經營過的副業、磨練過的技能，在此刻突然被市場高度需要。

．把握偏財的方法：檢視舊有的投資組合或技能清單，主動釋出「我有這項資源」的訊息。

➤猴

．發財訊號：財路就藏在「人與人的連結」之中。近期透過社交場合、老友聚會或同事間的茶餘飯後，很容易接觸到具備變現潛力的合作機會。可能只是朋友隨口介紹的一個兼職，或是在聊天中碰撞出的一個商業點子，透過延伸討論、實踐，有機會化為實質的利益回報。

．把握偏財方法：多參與社交互動，主動表達專業與興趣，把每一場「聊天」都視為潛在的商務談判。

➤鼠

．發財訊號：偏財來自於「解決他人的不便」，可能是發現了某樣商品的價格落差、或是某個小眾市場的需求缺口。建議不需要等到計畫完美才行動，把握「財機」的時效性，展現「快、狠、准」的變現力。

．把握偏財方法：隨身記錄腦中的靈光一閃的想法或計劃，並在發現機會的24小時內採取實際的小動作試探。

➤龍

．發財訊號：這段時間，容易遇到願意「帶你一把」的貴人，可能是上司私下提供的分潤機會、或是合作夥伴主動讓出的利多空間。這是一波靠著「借力使力」來放大的財運。記得展現出開放且大器的合作態度，對方會更願意將核心資源與你共用，讓你的收益在原本的基礎上翻倍增長。

．把握偏財方法：保持開放心態接受邀請，但在進入計畫前務必釐清分配規則，讓好運長久發展。

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