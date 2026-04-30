女星9度搭伊正演夫妻 道歉正牌老婆：我們都眉目傳情

〔記者蕭方綺／台北報導〕伊正在大愛劇《臥龍好歲月》中帶領一群平均年齡「超標」的環保戰士，講述他們在臥龍環保站如何面對拆遷危機與病痛的感人故事。戲裡他和梁家榕這對經典銀幕情侶再度攜手演出夫妻檔，這也是他們第九度合作演夫妻，梁家榕開玩笑說：「對不起他老婆，我們都是眉目傳情。」兩人演老夫老妻真的不用多說話，千言萬語只要一個眼神就懂。

伊正（右）在《臥龍好歲月》因環保站再次面臨拆遷的危機心情欠佳，梁家榕從旁勸解。（大愛提供）

不過，飾演他們兒子的楊鎮在旁邊幽默爆料，因為這兩位前輩的外表實在太「不科學」，他原本以為畫了老妝應該也還好，「沒想到吃飯一轉頭真的被嚇到」。梁家榕說跟伊正兩人都只看過彼此半百的年紀，這次拍劇頭一次看到兩人八十歲，她也開玩笑地對老搭檔喊話「希望我80歲再遇到伊正，我還是長得跟現在一樣！」

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楊鎮（左）在《臥龍好歲月》陪伊正晨泳鍛煉身體。（大愛提供）

梁家榕這次詮釋的角色雖然內向話不多，卻是男主角內心最重要的安定力量。她有感而發地說，她的人生也曾遇到挫折，深深的知道要再站起來真的很不容易，那需要極大的韌性。

梁家榕（左）在《臥龍好歲月》擔心伊正想使用宮廟舊址來設立環保站，會冒犯到神明。（大愛提供）

這份韌性也讓楊鎮想起家中的往事，他分享爸爸以前開過腦的手術，當時還是學生的他什麼都不懂，只會打球玩耍。直到多年後爸爸康復穩定了，媽媽才把當初的艱辛告訴他，這讓他瞬間長大，直呼：「明白爸媽罵我、訓我，都是我不對，我要做到真正守護家人感情。」

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