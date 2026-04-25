金城武的帥無法模仿！網瘋傳復出接代言 經紀公司回應：一看就不像

金城武最近討論度居高不下。（資料照，CITIZEN提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕金城武最近討論度居高不下，網路上卻出現金城武房產廣告的貼文，讓粉絲興奮直呼「金城武拍廣告了嗎？」猜測男神復出。對此，金城武的經紀公司今天（25日）回應，強調與金城武完全沒有關係。

金城武近年鮮少出現在螢光幕前。（資料照，福隆提供）

金城武近年鮮少出現在螢光幕前，連先前拍攝香港電影《風林火山》的宣傳活動也未見其身影，不過去年接下無印良品的代言，拍攝一系列形象廣告，引發討論。近期則是因為中國男星張凌赫爆紅，Threads網友拿來將他與金城武做比較，又再度讓金城武成為話題。

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金城武接下房產廣告？原來是假的。（翻攝自臉書）

最近網路上又出現金城武的房產廣告，粉絲雖然很興奮，不過經紀公司今天發聲明駁斥：「這廣告跟金城武完全沒有關係。網路上有人說非常像也有人說一看就不像，如果業者或是代銷公司是用這種擦邊球的方式來做行銷，道德上非常有瑕疵。」

網友懷疑金城武復出接廣告。（翻攝自Threads）

聲明中指出，網友也認為這樣的行為不可取，顯示行銷策略上已經造成反效果。「這樣的事情可能發生在任何人身上，不只是名人，一般民眾的頭像也可能被這樣利用行騙，呼籲相關單位正視AI濫用帶來的潛在風險。」

聲明進一步表示：「AI技術以假亂真，任何人的肖像與形象都可能在未經同意下被挪用，對個人權益都是很大的傷害。希望相關主管機關積極研議完善法規，建立更明確規範與保護機制。也期盼媒體與社會大眾共同關注此類事件，提升對AI應用邊界與倫理的重視。」

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