王俐人登成人平台！過往情史全被翻出 交往11年對方曾以死相逼

王俐人昨在Swag擔任特別來賓。（Swag提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕49歲藝人王俐人近日因風格轉變再度成為話題焦點。她日前登上成人直播平台進行表演，以大膽造型與互動引發外界高度關注，也讓她的名字迅速登上熱搜。

除了近期的舞台表現掀起討論，她的感情歷程也再度被網友翻出檢視。王俐人過去感情經驗豐富，從年少時期的長跑戀情，到與圈內外人士的交往，每一段關係都曾受到關注，也展現她面對感情一向坦率直接的態度。

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她的初戀最為人熟知，兩人從16歲相識相戀，交往長達11年，最終因價值觀差異分開。王俐人曾坦言，最後每次自己提分手，男方都以死相逼，讓她崩潰。

之後她與藝人王少偉從多年好友發展為戀人，雖然最終未能修成正果，但雙方仍維持友好關係，回到朋友位置。她也曾與企業高層交往並一度談及婚嫁，但因現實因素與工作安排而分手。

2017年，她與常家豪的戀情也曾受到矚目，兩人多次公開互動，不過這段感情維持不到一年便畫下句點。對此，王俐人曾直言自己對感情標準明確，若發現不適合不會勉強維持。

王俐人（右）嫁給林琮軒。（資料照；民視提供）

近來她與小7歲丈夫林琮軒的婚姻狀況也傳出變化，引發外界揣測，不過她已出面澄清並未離婚。

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