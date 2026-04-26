自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

舞陽今大婚爆登記卡關！苦等身分證當台灣女婿

舞陽甜娶網紅正妹Peggy。（記者王文麟攝）舞陽甜娶網紅正妹Peggy。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕巴西混血男星田舞陽去年9月宣布閃婚，今（26）日與交往近6年的網紅正妹妻子Peggy（郭佩晴）補辦婚宴。現場席開13桌，花費7、80萬，走溫馨精緻路線，不少《二分之一強》昔日戰友與圈內好友皆現身祝福。巧合的是，台北4月以來陰雨連綿，今日卻意外放晴，舞陽感性表示：「我們一個叫舞陽、一個叫佩晴，今天真的出太陽了！」

談起相識過程，熱愛攝影的舞陽透露，當初在網路上看到Peggy的照片便深受吸引，特別是一張Peggy在大雨中閉上雙眼、仰頭享受大自然的照片，讓他驚嘆「這台灣女生太自然」，隨後主動邀約外拍。兩人相差12歲，卻在興趣上高度契合。舞陽透露，Peggy本來極度討厭爬山，但為了他願意嘗試，現在甚至會主動陪他挑戰百岳與潛水，「這種願意為了對方先嘗試最後愛上彼此興趣的過程，讓我非常感動。」

混血男星舞陽喜娶網紅妻，曝台灣身分證進度。（記者王文麟攝）混血男星舞陽喜娶網紅妻，曝台灣身分證進度。（記者王文麟攝）

Peggy透露去年過年時舞陽求婚，不過過程讓她不甚滿意，隨後兩人去希臘旅遊，她又準備了一場秘密求婚並當場「下跪」，讓舞陽驚訝不已。舞陽笑說：「身為男人，我覺得還是要再求回去，所以前後總共求了3次。」舞陽表示目前正在申請台灣身分證，想等證件下來後再正式登記。他自豪表示，拿到身分證後就是真正的「台灣人」，屆時將擁有雙重國籍。

對於婚禮分工，舞陽展現求生欲，一切尊重老婆意見，Happy wife, happy life，「台灣婚禮習俗我不太懂，小事都交給老婆，我負責剪片跟攝影。」他也透露，兩人同居以來完全沒有適應問題，Peggy更大讚舞陽：「他會用行動解決我的問題，情緒上也能接住我，給足安全感。」

舞陽預告，今年9月將到兩人的旅遊勝地峇里島舉辦海外婚禮。至於各界關心的「做人進度」，兩人坦言非常期待新生命，目前已在規劃中，希望1、2 年內能有好消息。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中