舞陽今大婚爆登記卡關！苦等身分證當台灣女婿

舞陽甜娶網紅正妹Peggy。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕巴西混血男星田舞陽去年9月宣布閃婚，今（26）日與交往近6年的網紅正妹妻子Peggy（郭佩晴）補辦婚宴。現場席開13桌，花費7、80萬，走溫馨精緻路線，不少《二分之一強》昔日戰友與圈內好友皆現身祝福。巧合的是，台北4月以來陰雨連綿，今日卻意外放晴，舞陽感性表示：「我們一個叫舞陽、一個叫佩晴，今天真的出太陽了！」

談起相識過程，熱愛攝影的舞陽透露，當初在網路上看到Peggy的照片便深受吸引，特別是一張Peggy在大雨中閉上雙眼、仰頭享受大自然的照片，讓他驚嘆「這台灣女生太自然」，隨後主動邀約外拍。兩人相差12歲，卻在興趣上高度契合。舞陽透露，Peggy本來極度討厭爬山，但為了他願意嘗試，現在甚至會主動陪他挑戰百岳與潛水，「這種願意為了對方先嘗試，最後愛上彼此興趣的過程，讓我非常感動。」

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混血男星舞陽喜娶網紅妻，曝台灣身分證進度。（記者王文麟攝）

Peggy透露去年過年時舞陽求婚，不過過程讓她不甚滿意，隨後兩人去希臘旅遊，她又準備了一場秘密求婚並當場「下跪」，讓舞陽驚訝不已。舞陽笑說：「身為男人，我覺得還是要再求回去，所以前後總共求了3次。」舞陽表示，目前正在申請台灣身分證，想等證件下來後再正式登記。他自豪表示，拿到身分證後就是真正的「台灣人」，屆時將擁有雙重國籍。

對於婚禮分工，舞陽展現求生欲，一切尊重老婆意見，Happy wife, happy life，「台灣婚禮習俗我不太懂，小事都交給老婆，我負責剪片跟攝影。」他也透露，兩人同居以來完全沒有適應問題，Peggy更大讚舞陽：「他會用行動解決我的問題，情緒上也能接住我，給足安全感。」

舞陽預告，今年9月將到兩人的旅遊勝地峇里島舉辦海外婚禮。至於各界關心的「做人進度」，兩人坦言非常期待新生命，目前已在規劃中，希望1、2 年內能有好消息。

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