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（影）慟！把林逸欣當公主富養長大 醫生父親罹癌過世

〔記者陳慧玲／台北報導〕林逸欣之前因為從小被爸媽當公主「富養長大」，讓網友羨慕不已，醫生父親的診所推出的精油膏也造成大缺貨，今（30日）林逸欣不捨宣布，醫生爸爸過世了，也透露5年前父親就罹患攝護腺癌末期，癌細胞已轉移至骨頭。「那一刻開始，我們一家人便和爸爸一起，展開了一場艱辛的戰役。」

林逸欣（右）從小被爸媽當公主「富養長大」。（翻攝自IG）林逸欣（右）從小被爸媽當公主「富養長大」。（翻攝自IG）

今天林逸欣提到：「在春暖花開的四月，我的爸爸，踏上了新的旅程。」對於父親的病情，她說：「因為爸爸不希望被過度關心，所以這幾年，我們一直沒有對外提起這件事。甚至連我的經紀人、最好的朋友們也都不知道。」

之前每次林逸欣辦演唱會，爸媽一定會到場欣賞，如果在北部演出，爸媽也絕對會從台南特別上來，就是要看看寶貝女兒，網友紛紛安慰林逸欣，她則說：「有人說，深愛我們的人，會以另一種形式繼續存在。也許是在我們的笑容裡、在我們的眼淚裡；在每一個想起他的溫暖瞬間裡；也或許是在我望向天空、想念爸爸的那一刻裡。」

林逸欣也分享在父親告別式上播放的影片，並談到：「獻給所有抗癌中的生命鬥士與家人們，辛苦了。願每一位生命鬥士，都能在艱難裡看見曙光；也願每一位家人，都能在愛與陪伴中，找到力量。」

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