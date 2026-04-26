何妤玟認了「與老闆有私交」！曝SWAG挑戰意願：我曾送人去開房

何妤玟不願挑戰成人平台。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星王俐人昨日（25日）驚喜現身成人平台SWAG，以桃紅蕾絲睡衣解鎖美背，創下註冊數暴增3倍、流量超車館長與統神的奇蹟。今日田舞陽的婚宴現場，受邀出席的好友何妤玟被問及是否願意挑戰成人平台？她給出明確回應。

面對王俐人寫下的「流量神話」，媒體紛紛關心何妤玟是否有意跟進？對此，何妤玟直言雖然與平台老闆有私交，但目前完全不考慮加入，「我不OK，目前也沒有收到邀約。」她笑稱如果粉絲想看性感且完整的自己，歡迎去支持她的寫真年曆，並強調會透過自己的網站經營，展現成熟女性的魅力，目前仍維持100%單身狀態。

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何妤玟婉拒SWAG邀約，表示若想看性感的她，歡迎去買寫真。（資料照，記者陳逸寬攝）

談到今日的新郎舞陽，何妤玟透露兩人的交情深厚，自己出的寫真集男主角就是舞陽。她更現場大加碼，爆料舞陽與Peggy尚未公開戀情時，火熱程度就已藏不住。她幽默表示：「那時候拍攝女方也有來，我還大方出錢讓他們去開房間！」她調侃自己是兩人的貴人，看著這對「火熱」的愛侶修成正果非常開心。不過她也強調，舞陽在她心中一直是很乖的弟弟，兩人之間完全沒有火花。

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