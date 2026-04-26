自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

何妤玟認了「與老闆有私交」！曝SWAG挑戰意願：我曾送人去開房

何妤玟不願挑戰成人平台。（記者王文麟攝）何妤玟不願挑戰成人平台。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星王俐人昨日（25日）驚喜現身成人平台SWAG，以桃紅蕾絲睡衣解鎖美背，創下註冊數暴增3倍、流量超車館長與統神的奇蹟。今日田舞陽的婚宴現場，受邀出席的好友何妤玟被問及是否願意挑戰成人平台？她給出明確回應。

面對王俐人寫下的「流量神話」，媒體紛紛關心何妤玟是否有意跟進？對此，何妤玟直言雖然與平台老闆有私交，但目前完全不考慮加入，「我不OK，目前也沒有收到邀約。」她笑稱如果粉絲想看性感且完整的自己，歡迎去支持她的寫真年曆，並強調會透過自己的網站經營，展現成熟女性的魅力，目前仍維持100%單身狀態。

何妤玟婉拒SWAG邀約，表示若想看性感的她，歡迎去買寫真。（資料照，記者陳逸寬攝）何妤玟婉拒SWAG邀約，表示若想看性感的她，歡迎去買寫真。（資料照，記者陳逸寬攝）

談到今日的新郎舞陽，何妤玟透露兩人的交情深厚，自己出的寫真集男主角就是舞陽。她更現場大加碼，爆料舞陽與Peggy尚未公開戀情時，火熱程度就已藏不住。她幽默表示：「那時候拍攝女方也有來，我還大方出錢讓他們去開房間！」她調侃自己是兩人的貴人，看著這對「火熱」的愛侶修成正果非常開心。不過她也強調，舞陽在她心中一直是很乖的弟弟，兩人之間完全沒有火花。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中