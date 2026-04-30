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娛樂 最新消息

陳佩琪扯賴清德領養狗「斑斑」 馬郁雯怒斥菁英傲慢

總統賴清德與愛犬斑斑合照。（翻攝自賴清德臉書）總統賴清德與愛犬斑斑合照。（翻攝自賴清德臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕台北市前市長柯文哲涉京華城等案，一審遭判刑17年，其妻子陳佩琪自他被關押以來常在臉書發文批評北檢、總統賴清德，29日再度替柯文哲抱屈，並扯到賴清德的愛犬斑斑表示：「柯文哲在『柯黑』心目中，竟比賴清德的那隻殘障三腳狗斑斑都還不如。」

三立新聞台前主播、民進黨籍台北市議員中正萬華參選人馬郁雯今（30）日凌晨在臉書發文痛斥說，果然「不是一家人，不入一家門」，認為這句話在柯文哲與陳佩琪身上得到最諷刺的印證，「縱觀兩人的言行，由內而外，散發自以為優於萬物的菁英傲慢，令人作嘔！」

三立新聞台前主播、民進黨籍台北市議員中正萬華參選人馬郁雯。（翻攝自馬郁雯臉書）三立新聞台前主播、民進黨籍台北市議員中正萬華參選人馬郁雯。（翻攝自馬郁雯臉書）

馬郁雯表示，前有柯文哲飆罵黨工「誰家的狗，自己回去管好」，後有陳佩琪扯賴總統領養的斑斑，來做低劣類比，人性的崩壞至此，連對生命最基本的尊重都做不到，斑斑受難殘缺，但在陳佩琪眼裡，卻成了用來衡量「柯文哲地位高低」的工具，「這種菁英心態，不經意流露的冷血，是一種自負到沒藥醫的惡！」

陳佩琪昨在臉書發文表示，法庭上聽檢辯雙方在質詢人家的通聯截圖、問兩三年前雙方是在講什麼，真的有夠無聊的。她質疑，「有直接證據就拿出來一刀斃命就好了啊，怎會需要到如此咬文嚼字的東西來當證據？」她認為「這些人就是要我先生死」，她也細數柯文哲經歷：當了25年的重症醫師、八年首都市長、五年創黨的黨主席，「真不知何以致此、要你們如此對待他？我的先生、柯文哲，在你們這些人心目中竟比賴清德的那隻殘障三腳狗斑斑都還不如。」

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