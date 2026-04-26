再撐2個月就好！ 2026下半年「5 生肖」開心數錢

上半年辛苦了！下半年這5個生肖「貴人、財富」全到位；第一名終於等到回收期。（本報製圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕如果你覺得上半年走得有些吃力，那或許是因為你正在累積翻身的重力！

2026年即將進入下半場，隨著星象與氣場的轉換，許多生肖累積已久的能量終於要轉化為實際的產出。命理專家林霖老師觀測五行生剋與星象強調，下半年的財運，靠的不再只是虛無縹緲的運氣，更多的是關於「專業變現」與「格局升級」，以下這 5 個生肖將迎來收割季，把握時間，做好起跑式，別讓錢財溜走！

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➤第1名｜蛇

下半年對屬蛇的人來說，是開始收成果的階段。前期累積的實力、人脈與專業，會在這段時間明顯轉換成實際收入。

◎容易出現：

．工作升級、責任變現。

．偏財機會突然出現。

．有貴人帶資源或案子上門。

→屬於「不是突然爆富，是終於開始回收」的類型。

➤第2名｜龍

下半年對屬龍的人，是「格局打開」的時間。不是小錢變多，而是賺錢方式開始升級。

◎容易出現：

．職位提升、跨領域合作。

．案子變大、收入結構改變。

．有被看見、被邀請的機會。

→重點是「越敢接，越有錢」。

➤第3名｜兔

屬兔的人下半年財運不是爆發型，而是開始進入穩定累積期。

◎可能會感覺：

．收入來源更固定。

．工作逐漸順手、不再卡關。

．小財慢慢累積成大財。

→屬於「慢慢變有錢，但不容易大起大落」。

➤第4名｜豬

屬豬的人下半年偏被動得財，機會自己找上門。

◎容易出現：

．貴人介紹機會或資源。

．合作帶財。

．意外紅利或額外收入。

→重點是「有人願意拉你一把」。

➤第5名｜雞

下半年屬於「先壓後升」。前期雖然忙，但越忙越容易變現。

◎容易出現：

．專業被認可、開始變現。

．工作壓力轉成收入。

．越忙越有錢的狀態。

→屬於「撐過去就開始收成」。

【達人 林霖老師小檔案】

．專長：前世今生、靈通算命、風水、法會科儀

．經歷：命運好好玩節目專職老師、生活有夠讚專職命理老師、女人要有錢命理特別來賓、新聞面對面命理特別來賓、新聞挖挖挖民俗專家、中天沈春華LIFE秀節目民俗專家、台中市星相易理堪輿協進會副理事長、台中市五術教育協會常務理事、中華民國紫微斗數協會講師暨第一屆常務理事



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☆民俗命理說法僅供參考☆

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