《捏泥巴》變撩人神曲！幼幼台姐姐反差開跳 SJ銀赫看呆

〔記者林欣穎／台北報導〕緯來選秀節目《宇宙啦啦隊》最新一集迎來「偶像團體對決舞台」，本週由節目選手正面迎擊風格截然不同的對手——YOYO家族，帶來童趣與性感交織的高反差演出，掀起全場熱議。

YOYO家族派出葡萄姐姐（左起）、百香果姐姐、蔓越莓姐姐、番茄姐姐、櫻桃姐姐、天竺鼠姐姐來應戰。（緯來提供）

YOYO家族此次派出蔓越莓姐姐、百香果姐姐、櫻桃姐姐、葡萄姐姐、天竺鼠姐姐及番茄姐姐組成，帶來經典兒歌《捏泥巴》與《卡加布列島》組曲。熟悉的旋律一響起，瞬間勾起全場回憶，但這次她們不再只是「給小朋友看的表演」，而是全面升級為「大寶寶限定舞台」。

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面對這樣的轉變，MC銀赫也忍不住笑說：「聽完自我介紹突然好想吃水果軟糖，有種很清新的感覺。」同時也好奇YOYO家族這次的突破。天竺鼠姐姐坦言：「我們平常觀眾是小朋友，但這次想呈現不一樣的面貌，在舞蹈上加入一點性感元素，也保留甜美與親和力。」當場示範「微性感」動作，也讓銀赫笑喊：「我懂了，真的有亮點，但因為大家笑得很燦爛，還是會覺得很可愛。」

《宇宙啦啦隊》成員們化身「宇宙森友會」，大跳捏泥巴和卡加布列島。（緯來提供）

有趣的是，番茄姐姐、葡萄姐姐與天竺鼠姐姐過去其實都曾參加《宇宙啦啦隊》海選，甚至都有入選，卻因本業工作行程無法參與節目。這次以「PK對手」身份回歸舞台，讓番茄姐姐直呼很榮幸，也很感動，「用這樣的方式再站上舞台，是完全不一樣的感覺。」

天竺鼠姐姐更開心表示：「還可以看到銀赫歐巴，圓夢了！」逗得銀赫當場跳起《捏泥巴》舞蹈，笑稱「我也變成你們的粉絲了」。評審牛奶也讚：「甜而不膩，還能把《捏泥巴》跳出像《Sorry Sorry》那樣的律動感，非常不容易，是很有亮點的表演。」

銀赫（右）忍不住也小跳一段捏泥巴。（緯來提供）

面對強敵，《宇宙啦啦隊》也祭出創意應戰，以「宇宙森友會」為主題，成員們化身小狗、小羊、兔子、小飛象、貓咪與浣熊等角色，打造史上最歡樂的練舞氛圍。海莉透露靈感來自希望展現多元樣貌，「每個人選擇自己喜歡的動物角色，讓舞台更有層次。」苺苺更現場模仿浣熊叫聲，驚豔全場，笑翻眾人。

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