劉德華、周迅背後公司撐不住 華誼兄弟傳破產重整

劉德華曾是華誼兄弟旗下藝人。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕被譽為「中國影視第一股」的華誼兄弟，旗下曾擁有劉德華、周迅等大咖藝人，近日傳出華誼兄弟8年來虧損不斷，債權人申請產重整。儘管中國古裝偶像劇《逐玉》賺入大把金錢，對持有近半股權的華誼兄弟仍無幫助。

周星馳的經典電影曾出自華誼兄弟之手。（翻攝自YouTube）

華誼兄弟成立於1994年，由王中軍與王中磊兄弟創立，以出品導演馮小剛賀歲片闖出名聲，之後更全方位投入娛樂產業，涉足電影、電視劇、藝人經紀、唱片、時尚，為中國最早以市場化運作的影視公司之一，一度還吸引阿里巴巴、騰訊入股投資。

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無論是周星馳的經典電影，還是周迅的招牌大作《畫皮》都出自華誼兄弟之手。2018年華誼兄弟受到「陰陽合約」系列「自查自糾」補稅、資本撤退等影響，造成嚴重虧損，之後雖積極推出電影，但票房表現不如預期，多元化投資回報成績也不如人意。

鈕承澤（左）、華誼兄弟老闆王中磊。（資料照，記者胡舜翔攝）

華誼兄弟共同創辦人王中軍說：「借出去的錢永遠拿不回來，自己欠債永遠咬牙還，那怕是拆東牆，借個新債主還舊債主這個過程」，由此可知入不敷出狀況嚴重。

如今被債權人申請破產重整，是否會正式進入重整仍不確定，若重整失敗，恐面臨破產集股票終止上市風險。

華誼兄弟曾被譽為「中國影視第一股」。（翻攝自微博）

近期爆紅的《逐玉》，華誼兄弟擁有出品公司浙江東陽浩瀚影視娛樂有限公司約49％股權，有望賺進1.5億元人民幣（約新台幣6.9億元）淨利，仍不足扭轉整體財務。

從中國影視圈霸主寶座跌落，短短幾年，竟面臨破產，恐怕始料未及。

（翻攝自微博）

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