自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

劉德華、周迅背後公司撐不住 華誼兄弟傳破產重整

劉德華曾是華誼兄弟旗下藝人。（資料照，記者王文麟攝）劉德華曾是華誼兄弟旗下藝人。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕被譽為「中國影視第一股」的華誼兄弟，旗下曾擁有劉德華、周迅等大咖藝人，近日傳出華誼兄弟8年來虧損不斷，債權人申請產重整。儘管中國古裝偶像劇《逐玉》賺入大把金錢，對持有近半股權的華誼兄弟仍無幫助。

周星馳的經典電影曾出自華誼兄弟之手。（翻攝自YouTube）周星馳的經典電影曾出自華誼兄弟之手。（翻攝自YouTube）

華誼兄弟成立於1994年，由王中軍與王中磊兄弟創立，以出品導演馮小剛賀歲片闖出名聲，之後更全方位投入娛樂產業，涉足電影、電視劇、藝人經紀、唱片、時尚，為中國最早以市場化運作的影視公司之一，一度還吸引阿里巴巴、騰訊入股投資。

無論是周星馳的經典電影，還是周迅的招牌大作《畫皮》都出自華誼兄弟之手。2018年華誼兄弟受到「陰陽合約」系列「自查自糾」補稅、資本撤退等影響，造成嚴重虧損，之後雖積極推出電影，但票房表現不如預期，多元化投資回報成績也不如人意。

鈕承澤（左）、華誼兄弟老闆王中磊。（資料照，記者胡舜翔攝）鈕承澤（左）、華誼兄弟老闆王中磊。（資料照，記者胡舜翔攝）

華誼兄弟共同創辦人王中軍說：「借出去的錢永遠拿不回來，自己欠債永遠咬牙還，那怕是拆東牆，借個新債主還舊債主這個過程」，由此可知入不敷出狀況嚴重。

如今被債權人申請破產重整，是否會正式進入重整仍不確定，若重整失敗，恐面臨破產集股票終止上市風險。

華誼兄弟曾被譽為「中國影視第一股」。（翻攝自微博）華誼兄弟曾被譽為「中國影視第一股」。（翻攝自微博）

近期爆紅的《逐玉》，華誼兄弟擁有出品公司浙江東陽浩瀚影視娛樂有限公司約49％股權，有望賺進1.5億元人民幣（約新台幣6.9億元）淨利，仍不足扭轉整體財務。

從中國影視圈霸主寶座跌落，短短幾年，竟面臨破產，恐怕始料未及。

（翻攝自微博）（翻攝自微博）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中