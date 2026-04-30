何妤玟約會高帥單親爸！見面2次竟目睹「約砲黑歷史」忍痛斷聯

〔記者邱奕欽／台北報導〕何妤玟近日在節目《小姐不熙娣》中分享，自己透過聯誼認識一名又高又帥的單親爸爸，雙方私下見面2次後漸漸產生好感，不過卻因看見網友爆料男方的私生活混亂，更疑似是「約跑（砲）男」，最終選擇停止關係。

何妤玟的感情生活備受外界矚目。（資料照，記者潘少棠攝）

何妤玟自2020年離婚後，曾與前「麻吉MACHI」團員洪健鈞短暫交往，也曾透過《小姐不熙娣》的聯誼，認識一名身高超過180公分的單親爸爸，當時節目主持人「小S」徐熙娣與派翠克更一搭一唱撮合雙方，認為同樣離婚且有小孩，如出一轍的生活背景讓她一度動心，彼此在私底下也見過2次面，男方在過程中不僅表現紳士，更完全沒有做出任何逾矩行為，甚至未提出過親密要求，她也因此留下了不錯的印象。

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沒想到節目播出後，社群的留言區卻出現網友爆料，指稱該名單親爸爸的私生活複雜之外，何妤玟也陸續收到2、3名女性私訊並附上對話紀錄，目睹男方過去與多名女性頻繁「約跑」的內容。為此，何妤玟則向單親爸爸求證，對方坦承單身並稱相關行為屬於過去，但她回想相處細節，包括對方曾消失3、4天才回訊，更疑似預先拍攝好照片以報備行蹤，種種跡象讓她產生疑慮。

何妤玟表示，兩人沒有發生親密關係，該名單親爸爸也曾大方帶她去享用要價破萬的牛排，但她仍感到受傷，因為自己追求的是「誠實關係」。最終，何妤玟考量自身的身分與男方的爭議後，「我只能忍痛拒絕這個男生，即使是一般的友誼！」她坦言連朋友都無法繼續，這段僅見面2次的短暫互動，就此畫下句點。

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