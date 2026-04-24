形象重創 金秀賢陷風暴 第3次開庭突喊卡

金秀賢（左）、金賽綸感情風波所造成的影響，重創金秀賢事業。（本報合成圖，翻攝自Naver）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓男星金秀賢曾演出《來自星星的你》、《淚之女王》、《雖然是精神病但沒關心》等夯劇，更因此奠定一線男星地位。豈料，他卻遭已故女星金賽綸家屬透過YouTube頻道「橫豎研究所」公開遺書內容，並提出多項指控，導致金秀賢演藝生涯陷入低潮。

金秀賢召開記者會說明與金賽綸關係時，數度激動落淚。（歐新社）

金賽綸遺屬指控金秀賢在金賽綸未成年時期交往、發生關係，甚至劈腿，並指金賽綸在酒駕事件後陷入低潮、工作停擺期間，金秀賢仍對她追討賠償金。此事已延燒至司法層面，造成金秀賢形象重創，多項代言相繼解約，化妝品牌對他提起訴訟，求償高達28億6千萬韓圜（約新台幣6700萬元）。

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金秀賢演出《淚之女王》爆紅。（資料照，Netflix提供）

原定今（24）日將針對此案展開第3次開庭，金秀賢方面卻以「需先觀察相關刑事案件進展」為由，臨時提出變更開庭日期。

金秀賢坦承說謊，不認與金賽綸談戀愛全為了《淚之女王》。（翻攝自YouTube）

化妝品品牌求償案以於去年11月及今年3月各進行一次辯論，今日的第3次開庭確定取消。首次開庭事，品牌方主張金秀賢違反合約中品行條款，提高求償金額；金秀賢強調「未成年交往的事並不存在」，當然沒有違反合約中的品行義務。金秀賢的律師方成勳今年3月也明確表示，合約中註明「傳聞、謠言或未經證實內容不得作為解約理由」，反駁化妝品公司違約說。目前雙方僵持不下。

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