AV女優升格人妻！宣布影片全數下架：孩子沒必要看到

Koara曾是一名受歡迎的AV女優，如今已經成為人母。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕前日本AV女優Koara在2019年宣布引退，並在2021年3月與摔角選手結婚，現在是兩個孩子的媽。最近她接受專訪，透露已經將當年拍攝的作品全數下架，不過對於曾經拍過AV的事實，Koara直言完全不後悔。

根據《日刊SPA！》報導，Koara家境不錯，從小在鋼琴的圍繞下長大，還就讀音樂大學，後來成為了AV女優，加入了團體「惠比壽麝香葡萄」，在因緣際會之下認識了現任老公岩崎孝樹。在疫情趨緩後，兩人相約一起吃飯，在第3次約會時，岩崎孝樹就提出希望與Koara以結婚為前提交往，如今也修成正果。

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在結婚之前，岩崎孝樹直接向父母坦承想與曾是AV女優的Koara結婚，更霸氣的說：「我不管別人說什麼，妳就是我決定的人，我不會讓他們有意見，我全部都會講清楚。」讓Koara很安心。所幸，岩崎一家都十分溫柔，沒有多說什麼，反而是岩崎的父母還說：「沒想到我兒子結得了婚，謝謝妳接受了他。」

Koara透露作品已經下架。（翻攝自X）

被問到是否會因為過去的職業而受到歧視？Koara坦言，在拍AV時常常收到，有些人認為AV女優就能隨便做愛，但並非如此。現在的她幾乎已經不被當作AV女優看待，沒有遭受異樣的眼光過。

如今有了孩子，Koara將過去的作品全數下架，她透露，現在的AV女優有權利要求把作品下架，她認為這些作品不需要留下來，讓當時的觀眾欣賞過就已經足夠了，而且購買DVD的人也能一再回味，所以讓這些作品留在網路上的意義不大。此外，Koara也坦言，就算之後要告訴孩子們這件事情，但孩子也未必需要看到作品，因此決定下架處理。

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