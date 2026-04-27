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娛樂 最新消息

王俐人露2點遭轟賣肉！好友火大發聲揭「她私下被忽略一面」

王俐人直播露點遭部分網友砲轟「賣肉」。（組合照，翻攝自IG）王俐人直播露點遭部分網友砲轟「賣肉」。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕王俐人近期因直播遭外界砲轟「激凸」、「賣肉」之際，好友李明川見狀則深感心疼，直言外界只看表面，卻未看見王俐人私下長期為弱勢奔走的一面，他為此憤怒反問「都2026年了，怎麼了嗎？」力挺之餘也為好友抱屈。

李明川為好友抱屈。（資料照，記者陳奕全攝）李明川為好友抱屈。（資料照，記者陳奕全攝）

王俐人近期直播內容遭部分網友放大討論，李明川今（27日）則義憤填膺指出，她曾有一段時間幾乎沒有通告、收入不穩，仍持續投入公益行動，認為「光這點就贏了大半藝人！」更透露2人並非頻繁往來，但只要對方開口需要募款或站台，自己都會義不容辭幫忙，強調是出於對朋友的認定與支持。

李明川分享2018年為王俐人繪製的生日畫作「圓」。（翻攝自臉書）李明川分享2018年為王俐人繪製的生日畫作「圓」。（翻攝自臉書）

面對外界批評聲浪，李明川坦言相當不捨，並分享2018年為王俐人繪製的生日畫作「圓」，形容她個性不夠圓滑、甚至有些固執。他也直指娛樂圈最難突破的是「形象」包袱，「只是～都什麼年代了？難道不能有更多元的形象？」認為應該接受更多元樣貌，最後表態「這次我依然站在朋友這邊！」

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