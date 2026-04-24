林逸欣醫生爸皮夾竟私藏「20年秘密」 1.9萬網友全看哭

林逸欣（右二）和家人關係緊密。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕林逸欣之前在婚禮播放爸媽從小到大為她和哥哥紀錄的家庭影片，感動許多人，她近日再度分享與家人的暖心片段，讓不少人看了心頭一軟。她透露一個關於醫生爸爸的小祕密，原來她無意間發現，爸爸皮夾裡竟收藏著她20年前親手畫的「必勝＋平安符」，多年來始終隨身帶著，這份默默的珍惜讓她感動不已，也吸引超過1.9萬名網友按讚。

她回憶小時候爸爸常從台南飛往台北參加醫學會議，而自己因為害怕搭飛機，每次聽到爸爸要出差總會特別緊張。再加上爸爸偶爾週末會和朋友打麻將，她也會在一旁默默替他加油，期待他回家分享當天的「戰績」。

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林逸欣把爸爸皮夾中她20年前畫的平安符找出來。（翻攝自臉書）

於是她特地畫下一張結合「旅途平安」與「百戰百勝」寓意的手繪符送給爸爸，希望他一路順利、事事順心。沒想到這張小小的心意，爸爸竟一放就是20年。林逸欣透露，仔細一看才發現這份禮物是2006年送出的，期間爸爸雖然換過好幾個皮夾，卻始終把這張平安符妥善收藏，讓她忍不住笑說，或許真的替爸爸帶來了好運。

貼文曝光後，引來網友熱烈回應，紛紛留言表示，「每次看到這樣的家庭互動都覺得好溫暖」、「這樣的父女情真的很讓人羨慕」、「看完眼眶都紅了」。

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