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娛樂 最新消息

曾沛慈《浪姐7》喊出「祖籍泉州」 台灣網友炸鍋「我要哭了」

曾沛慈在《乘風2026》提到祖籍話題，引起網友熱議。（華研提供）曾沛慈在《乘風2026》提到祖籍話題，引起網友熱議。（華研提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾沛慈近期參與中國競演節目《乘風2026》（浪姐7），人氣和實力兼具，討論話題不斷，不過最新內容中，她要介紹家鄉特產，竟脫口提到「我的祖籍泉州」，這讓中國網友聽了很開心，直說好感度又增加了，但台灣網友看到影片則呼「我要哭了！」直說最不想發生的事還是發生了。

主要是在《乘風2026》中公演直播中，曾沛慈說：「今天要推薦給大家的，是在我的祖籍泉州，還有阿里山都非常有名的烏龍茶」，並強調烏龍茶湯色清澈、口感甘醇清爽，對身體有益。由於同樣在節目裡介紹家鄉特產的蕭薔和江語晨，都沒有特別去提祖籍等內容，也讓曾沛慈發言受到檢視。

台灣網友說，曾沛慈大可說在阿里山也很有名的烏龍茶，為什麼要特別提到「我的祖籍泉州」，中國網友則很嗨，相關話題熱烈討論，紛紛留言「曾沛慈安利祖籍福建的烏龍茶」、「曾沛慈推薦烏龍茶，祖籍福建泉州」。台灣網友則留言「心碎」，但也有網友擔心，會不會是節目特別要曾沛慈提的？直說很多台灣藝人去上中國節目，總會有「身不由己」的時候。

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