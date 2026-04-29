周杰倫為何捨棄「雙J」選昆凌？命理師揭前世驚人真相

沈嶸揭前世真相，昆凌曾是周杰倫的「伯樂」。（翻攝自IG）

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〔娛樂頻道／綜合報導〕華語流行天王周杰倫睽違三年半發行新專輯《太陽之子》，更傳出他在澳洲墨爾本富人區Toorak豪砸5000萬澳幣（約台幣11億元）入手百年莊園，疑似為三名子女的教育提前佈局。儘管周杰倫與昆凌已透過公司否認置產傳聞，但周董對家庭與妻子的重視早已是演藝圈佳話，新歌《I Do》中一句「你的無名指上有我承諾的永遠」，更是閃瞎眾人。

命理師沈嶸特別分析兩人的情緣，周杰倫與昆凌結婚多年，感情依舊甜蜜如初。沈嶸透過通靈發現，兩人不僅是前世相識的「先天正緣」，更是簽下靈性誓約的「靈魂伴侶」。沈嶸指出，兩人的靈魂目標非常一致，就是要在這輩子共同建立一個「美好婚姻與圓滿家庭」的模組。這也解釋了周董為何在名利巔峰之際，仍將心思全放在寵愛妻子與陪伴孩子身上，向世人證明即使身價非凡，也能擁有平凡而純粹的幸福。

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周杰倫豪寵昆凌有原因，沈嶸揭前世恩情。（翻攝自IG）

外界常好奇，周杰倫當年為何在眾多才女中選擇了年紀較輕的昆凌？沈嶸進一步通靈兩人前世，爆出驚人發現。原來在前世，兩人皆為男性，當時昆凌是位權重位高的企業巨擘，而周杰倫則處於懷才不遇的階段；當時唯有昆凌看好周董的潛力，挹注大量資金與資源栽培他。

沈嶸分析，這份「知遇之恩」的能量一直延續到今生，讓周杰倫一見到昆凌就湧現強烈的「感激頻率」，這也是為何周董願意傾其所有，從豪華古堡婚禮到贈送台北第一豪宅，竭盡所能地回報照顧昆凌，成為演藝圈公認的寵妻典範。

沈嶸表示良善能量終有回報。（沈嶸提供）

此外，沈嶸也指出昆凌具備極強的「旺夫命格」，且能量核心主要作用於家庭。昆凌對周董有著深厚的愛意，這份來自前世的惺惺相惜，讓她在婚後能完美操持家務，為周杰倫帶來更穩定的聲望。

沈嶸最後總結，靈魂累積的能量不會消散，前世對他人的提攜照顧，最終都會顯化為今生的福報。如同她長期堅持「每月捐十萬」的公益計畫，本月也特別贊助人本教育基金會，推廣不打罵的教育理念。

☆☆民俗說法僅供參考☆☆

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