5月5日立夏轉運 5生肖運勢飆升 財運人氣雙爆發

立夏將至，有5個生肖運勢轉旺。（AI生成資訊）

〔娛樂頻道／綜合報導〕立夏即將到來，除了季節由春轉下之外，「火」的能量也隨之轉旺。今年的立夏將在5月5日晚間7點48分來臨，這代表節氣正式進入夏季。命理專家表示，2026年為丙午火馬年，原本就帶有強烈火能量，立夏之後進入巳月，巳月即農曆四月，對應地支第六位，是夏季的開始。跟火能量相合的生肖共有5個，運勢隨著溫度不斷提升也漸漸飆高。

■馬

屬馬的人今年正逢本命年，對變動感覺特別強烈，立夏之後「火」能量增強，將「火借火勢」，行動力和決斷力都變得更強。工作上容易獲得上司賞識，有機會接下重擔，和客戶之間的合作也會順順利利。

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小提醒：關鍵字「快」，把握當下，切忌猶豫，才能抓住機運。

■牛

屬牛的人個性通常偏穩健，立夏過後將出現「三合貴人」（由三個相差4年的生肖組成志同道合戰友，蛇、雞、牛為一組）暗中助力。先前的努力都將結實累累，轉為具體回報。

小提醒：關鍵字「穩」，貴人相助，將有不少機會上門，更應腳踏實地穩中求進。

■生肖羊

屬羊的人因午未六合，被列為立夏後運勢較旺的生肖之一。午未六合為八字命理地支六合之一，代表午火與未土相合，寓意火土交融、互相牽絆。也代表一種內在、潛在的幫助與默契連結，因此人緣運轉強，單身者桃花可期。

小提醒：關鍵字「和」，午未六合在八字中代表夫妻相合，家庭和睦，留意身邊異性貴人。

■狗

■虎

屬狗和屬虎的人，因與午馬構成「三合火局」，團隊運、貴人運偏強。八字命理中三合火局就是地支「寅（虎）」、「午（馬）」、「戌（狗）」三者會合，形成強大火行能量，也代表著凝聚、熱情、積極的行動，將帶來名聲與全力提升。

小提醒：關鍵字「靜」，這組的火力量很強，雖然火燒得旺，但千萬要留意避免隨意發脾氣或衝動行事，以免起衝突。

☆民俗說法僅供參考☆

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