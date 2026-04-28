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娛樂 最新消息

粿王外遇判賠百萬！范姜彥豐「全面勝訴」發聲：盼加害者深刻反省

藝人粿粿去年10月與前夫范姜彥豐傳出婚變。（資料照，中天提供）藝人粿粿去年10月與前夫范姜彥豐傳出婚變。（資料照，中天提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人粿粿去年10月與前夫范姜彥豐傳出婚變，范姜控「王子」邱勝翊介入婚姻，提出民事侵害配偶權訴訟，請求粿粿、王子2人連帶賠償100萬元。如今判決出爐，稍早范姜彥豐也透過律師發出聲明。

法院日前開庭時，粿粿和王子的律師當庭「認諾」願意賠償，士林地方法院今（28）日判王子與粿粿應連帶賠償100萬元；粿粿在審理期間請求法院不要公開判決書，但法院表示婚姻爭執事件依法必須上網公開，但會隱匿當事人姓名。

范姜彥豐透過律師聲明表示，配偶權一案法院的全面勝訴認證，對整起事件意義重大。「藉由判決的公開認證責任歸屬，也盼望破壞家庭的加害者及共犯能夠深刻反省：『家庭的破碎，絕非任何金錢或代價所能彌補。』」由衷感謝司法的明察與判決，感謝各位媒體朋友及社會大眾的關心與聲援，後續雖然還有其他的訴訟，但他會繼續加油的。

而王子的經紀公司喜鵲稍早發聲表示，王子對於司法機關之審理結果表示尊重，並虛心檢視及反省。也說針對網路上充斥流傳未經查證之言論、不實訊息及影像內容，已對當事人名譽及權益造成影響，「本公司已進行蒐證，並將採取必要之法律行動，以維護當事人及公司之合法權益。」

范姜彥豐聲明全文：

配偶權一案法院的全面勝訴認證，對整起事件意義重大。藉由判決的公開認證責任歸屬，也盼望破壞家庭的加害者及共犯能夠深刻反省：家庭的破碎，絕非任何金錢或代價所能彌補。由衷感謝司法的明察與判決，感謝各位媒體朋友及社會大眾的關心與聲援，後續雖然還有其他的訴訟，但我會繼續加油的。

常明國際法律事務所

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