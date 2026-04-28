粿王不倫戀判賠100萬！王子經紀公司發聲曝已蒐證

粿粿（右）去年10月與前夫范姜彥豐（左）傳出婚變，范姜控「王子」邱勝翊（中）介入婚姻。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人粿粿去年10月與前夫范姜彥豐傳出婚變，范姜控「王子」邱勝翊介入婚姻，提出民事侵害配偶權訴訟，請求粿粿、王子2人連帶賠償100萬元。如今判決出爐，王子所屬的喜鵲娛樂也發出聲明。

如今判決出爐，「王子」邱勝翊所屬的喜鵲娛樂也發出聲明。（資料照，記者胡舜翔攝）

法院日前開庭時，粿粿和王子的律師當庭「認諾」願意賠償，士林地方法院今（28）日判王子與粿粿應連帶賠償100萬元；粿粿在審理期間請求法院不要公開判決書，但法院表示婚姻爭執事件依法必須上網公開，但會隱匿當事人姓名。

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對此，喜鵲稍早發聲表示，王子對於司法機關之審理結果表示尊重，並虛心檢視及反省。也說針對網路上充斥流傳未經查證之言論、不實訊息及影像內容，已對當事人名譽及權益造成影響，「本公司已進行蒐證，並將採取必要之法律行動，以維護當事人及公司之合法權益。」

喜鵲娛樂聲明全文：

關於本公司合作藝人邱勝翊涉及感情相關爭議一事，今（4／28）日經法院審理後已作出判決。邱勝翊對於司法機關之審理結果表示尊重，並虛心檢視及反省。

另外針對此段期間網路上充斥流傳未經查證之言論、不實訊息及影像內容，喜鵲娛樂嚴正聲明，相關內容已對當事人名譽及權益造成影響。本公司已進行蒐證，並將採取必要之法律行動，以維護當事人及公司之合法權益。

同時呼籲各界切勿散播或轉傳未經證實之訊息，共同維護良好網路環境與社會秩序。

喜鵲娛樂股份有限公司 敬上

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