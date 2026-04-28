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范姜彥豐控告侵害配偶權 一審判粿粿、王子連帶賠償100萬元

粿粿（左）與王子願全款賠償范姜彥豐。（翻攝自IG）粿粿（左）與王子願全款賠償范姜彥豐。（翻攝自IG）

〔記者張文川／台北報導〕藝人「粿粿」去年10月與前夫范姜彥豐傳出婚變，范姜認為「王子」邱勝翊介入婚姻，並掌握2人偷情鐵證，提出民事侵害配偶權訴訟，請求粿粿、王子2人連帶賠償100萬元，法院日前開庭時，粿粿和王子的律師當庭「認諾」願意賠償，不爭執金額問題；士林地方法院審理後，今天宣判王子與粿粿應連帶賠償100萬元。可上訴。

由於本月14日開庭時，兩造三方和律師都當庭表示今天不會到庭聆判，法官今天未當庭宣判，而是以公告主文的方式代之，下午4時準時公告。粿粿也向法官請求不公開判決，但范姜不同意。

范姜庭本月14日庭訊後受訪表示，「畢竟他們2人是親手破壞了我的家庭，我要守護我的孩子，爭取我應得的權利，尊重司法判決，也相信司法會給我一個公道」。對於律師主張證據是非法取得，范姜說這不是爭議點，也不是事實，他不用多做解釋。

范姜主張，粿粿於婚姻期間外遇邱勝翊，且他握有關鍵證據，其律師開庭時透露是粿、王擁吻照。網路上也流傳疑似粿粿與王子在浴室裸身相擁的照片，但三方無人明確證實真偽及來源。

王子在疑似親密照流出後，聲明認錯並道歉「對不起，錯就是錯，沒有任何理由跟藉口」，並明表一度希望分期付款，但與范姜協商破局，邱承諾會與粿粿共同面對賠償一事。

粿粿去年11月1日發表17分鐘道歉影片，坦言「因情緒低落和邱先生越走越近，有踰矩的行為」並道歉，但強調與范姜結束婚姻，並非受到外力介入，而是夫妻雙方長期累積的情緒問題，她還抱怨范姜在協商時只談錢、不念舊情。

但她的律師於開庭時表明，粿粿同意負連帶責任，不過，律師也主張證據取得不合法，請法官依法審酌其證據能力。

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