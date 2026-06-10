崔始源宣布再來台長住！時隔15年二度接台劇 女主角是「進軍南韓的她」

〔記者蕭方綺／台北報導〕韓流天團Super Junior成員崔始源繼2011年《華麗的挑戰》後，二度參與台劇，搭檔新生代人氣女星雷嘉汭合作影集《要是未曾相遇就好了》，準備展開一段跨越時空與道德邊界的驚悚虐戀，預計於7月開拍。

《要是未曾相遇就好了》改編影集正式開拍，崔始源將再次長住台灣拍攝。（網銀國際影視提供）

該劇改編自在台破400萬次瀏覽的LINE WEBTOON超人氣條漫《要是未曾相遇就好了》，收穫大批粉絲，成功進軍國際漫畫市場，於南韓NAVER WEBTOON、NAVER SERIES上架，獲得9.6高分好評，更獲選安古蘭漫畫節推薦作品。網銀國際影視看中作品潛力，推動影視化開發，並攜手紅杉娛樂共同打造。

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《要是未曾相遇就好了》改編影集正式開拍，女主角雷嘉汭化身天才鋼琴少女。（網銀國際影視提供）

始源於2011年首度來台演出改編知名漫畫《華麗的挑戰》的男主角，中文能力優秀的他為戲在台長住兩個多月，完全融入在地文化，自然又充滿魅力的演出深受觀眾喜愛，時隔15年始源再次回歸華語影壇，演出的作品不僅改編自爆紅原創台漫，也將再次長住台灣拍攝；而女主角雷嘉汭亦逐漸受到南韓媒體及觀眾關注，她因《八尺門的辯護人》一夕爆紅後，進軍南韓參演國際串流平台影集《十二使者》，與多位知名演員同台飆戲，此次兩人首度合作，也讓《要是未曾相遇就好了》備受外界期待。

Super Junior成員崔始源回歸華語影壇，接演台漫改編影集《要是未曾相遇就好了》。（網銀國際影視提供）

劇情描述一位備受矚目的南韓音樂劇導演在台灣邂逅天才鋼琴少女，兩人陷入熱戀，然而這段戀情竟伴隨著惡夢與接連詭異事件，甚至捲入駭人命案，驚悚元素與浪漫愛情的交織下，將呈現強烈懸疑氛圍與情感張力 ，更多主演名單將於後續公開。

雷嘉汭進軍南韓演出國際串流平台影集後，再與韓流巨星崔始源共演影集《要是未曾相遇就好了》。（網銀國際影視提供）

該影集由監製陳宜旻領軍打造，以漫畫原作的情感動機為基礎，重新建構懸疑愛情影集世界觀。此次集結賴宇同、許介亭雙導演共同執導，賴宇同擅長建構風格化敘事，將執導英語驚悚電影 《金叉子》（The Golden Fork），許介亭則以影集《妮波自由式》受到矚目。

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