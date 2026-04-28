婚變案大逆轉 粿粿王子願全賠卻卡關 判決是否公開成戰場

范姜彥豐（左起）指控王子和前妻粿粿有不正常關係。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人粿粿去年10月與前夫范姜彥豐傳出婚變，范姜指「王子」邱勝翊介入兩人婚姻，並掌握兩人偷情鐵證，提告求償百萬。士林地方法院今（28）宣判，粿粿與王子透過律師表示願意全數賠償，但要求不公開判決書，范姜彥豐則拒絕此要求。對此，法界人士指出法律規定不得公開的僅有例如涉及隱私或機密，包括性侵害、兒少保護、家事或少年事件、國家安全、營業秘密及民事執行等特殊案件，其餘原則上都要公開。

粿粿（左）與范姜彥豐結婚3年因婚變離婚。（翻攝自IG）

以往侵害配偶權案件並不會遮掩姓名等個資，今年起則開始遮擋當事人姓名及個人資料。公開判決書也是有法有據，根據《法院組織法》第83條第1項規定，全國各法院應定期出版公報或以其他適當方式公開裁判書。

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粿粿（左）及王子願全額賠償，但提出判決書不公開要求。（翻攝自IG）

范姜彥豐向第三者提出侵害配偶權案件，當事人通常不希望法院公開判決書，主要是若兩人尚未離婚，有可能造成親友、子女看到判決內容，成為離婚導火線。但根據法院實務經驗，仍會公開判決，今年起「婚姻爭執」雖未列在一律公開宣示範圍內，但若雙方皆為公眾人物，法院仍會公開，足以辨別特定個人資訊部分，則會採取遮掩，滿足「人民知的權利」。

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