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娛樂 電視

楊千霈斷富二代8年婚急喊「需要工作」 改送Pizza畫面曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕舞台劇《婚內失戀》每一場演出都有知名彩蛋嘉賓驚喜現身，扮演Pizza外送員，外送員的台詞由彩蛋嘉賓自行設計，繼首週派翠克置入《小姐不熙娣》重新復播後，第二周的彩蛋嘉賓更是個個使出渾身解術，楊千霈紡織業二代洪家傑於2025年1月證實離婚，正式結束長達8年的婚姻關係，她拿自己離婚的身份開玩笑，說自己剛離婚，非常需要工作，還以相聲方式細數自己主持過金鐘、金馬、金曲星光大道，亞太影展等金字招牌的頒獎典禮，但是她最想要的就是演出八點檔。

楊千霈客串《婚內失戀》，自嘲離婚要找工作。（艾彼新創股份有限公司提供）楊千霈客串《婚內失戀》，自嘲離婚要找工作。（艾彼新創股份有限公司提供）

而黃嘉千把爆滿的觀眾當作「無形的朋友」，還故意問台上必須看不見觀眾的何如芸：「你一定看不到他們，對不對？」國民姑姑海裕芬則以加了銀杏的起司粉Pizza，要劇中人物記住美好的回憶，而且要用「歲月是把殺豬刀的刀」來切Pizza。至於週日晚間的喜劇演員喬瑟夫更是把自己扮成「魯夫」，「跳tone」的表現「笑」果十足。

黃嘉千客串舞台劇《婚內失戀》把爆滿的觀眾當作「無形的朋友」。（艾彼新創股份有限公司提供）黃嘉千客串舞台劇《婚內失戀》把爆滿的觀眾當作「無形的朋友」。（艾彼新創股份有限公司提供）

婚內失戀舞台劇封箱演出即將邁入最後一週，本週彩蛋嘉賓很令人期待，最讓人期待的是病後復出的主持人沈玉琳，此場次票幾乎售罄。另有曾和周曉涵扮演夫妻的周孝安、新婚的新手爸爸連晨翔、甫出小說的梁正群、好久不見的劇場老將呂曼茵，以及以電影《進行曲》走紅的劉育仁。

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