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娛樂 最新消息

「大姐大」身分曝光 錢人豪當庭認了 李烈怒反擊

導演錢人豪因遭監製李烈控告加重誹謗，今（21日）於台北地方法院出庭應訊。（記者陳逸寬攝）導演錢人豪因遭監製李烈控告加重誹謗，今（21日）於台北地方法院出庭應訊。（記者陳逸寬攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕導演錢人豪2023年發文指資深監製李烈擔任電影補助評審期間，當眾對他拍桌喝斥、打壓貶低，遭李烈狀告涉嫌加重誹謗。雙方今（21）日至台北地院出庭，言語多次衝突，經法官斡旋後，錢人豪同意寫澄清文給李烈過目後，若獲得同意將在錢人豪臉書公布，法官諭知擇期再開庭。

錢人豪今日承認寫了2篇文章抒發心情，強調內容是自己出席審查會後親身感受，此系列爭端他已5次不起訴，針對李烈是否對他拍桌喝斥，他調取審查會當天錄音，的確聽到3次明確拍桌聲。錢人豪指出，錄音顯示當天還沒輪到他簡報，李烈就表示他的案子「很賊，有問題」，基於尊重李烈電影圈資歷，他不懂為何獲得此評價。錢人豪表示自己當時不認識李烈，文章中寫「長期被大姐大打壓」只是業界流傳觀感，並未指名道姓，但他在庭上承認，「大姐大」就是李烈。

李烈認為當評審有資格給建議，並非罵人、拍桌。（資料照，記者陳奕全攝）李烈認為當評審有資格給建議，並非罵人、拍桌。（資料照，記者陳奕全攝）

李烈數次想爭辯，法官堅持自訴程序應先由擔任自訴代理人的律師主導。委任律師反擊錢人豪，只並未聽見3次撞擊聲，且不能證明撞擊聲為李烈所造成。

直到李烈獲得發言權時，她強調在審查會中，說錢人豪做沉浸式體驗幹嘛自己花錢，是疑惑為何錢人豪為何沒找贊助？且錢人豪估算花費為9百萬元，她認為「有經驗人，一看就是灌水」。李烈認為當評審有資格給建議，並非罵人、拍桌，她若轉換為申請者角色：「我可以不接受評審建議，但會說被打壓」。

錢人豪同意先提供澄清文草稿給李烈過目，若同意內容，他就公布在自己臉書。（資料照，記者胡舜翔攝）錢人豪同意先提供澄清文草稿給李烈過目，若同意內容，他就公布在自己臉書。（資料照，記者胡舜翔攝）

法問詢問雙方是否有調解意願，錢人豪願結束纏訟，李烈則要求錢人豪在臉書發文道歉就原諒。錢人豪願意表示「誤會一場」隨即話鋒一轉補充「可以說我的發文讓大姐大不開心」。李烈聞此言跳腳，錢人豪繼續說審理曝光李烈說過的話，「對方也要考量一下」，李烈的委任律師抗議「他又威脅了！」

最後錢人豪同意先提供澄清文稿讓李烈過目，若同意內容，就會公開在前人豪臉書發表，法官諭知5月22前提供草稿，擇期再開庭。庭後雙方皆不願受訪。

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