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這恥度很夠…布料面積只有0.1％！「F杯」AV女優明日葉三葉NTR片告捷

這恥度很夠…布料面積只有0.1％！「F杯」AV女優明日葉三葉NTR片告捷

〔娛樂頻道／綜合報導〕AV達人「一劍浣春秋」強烈推薦身材絕對是名模等級的女優「明日葉三葉」新作 ，對其封面更是讚不絕口，直呼片商S1無論是在標題、宣傳文案、拍攝手法甚至影片內容，都在水準之上，而且恥度很夠。新片一上架，極獲得極佳口碑。

明日葉三葉身高175公分，又有著F罩杯。（翻攝自AVNo1-PLAYNO.1玩樂達人）明日葉三葉身高175公分，又有著F罩杯。（翻攝自AVNo1-PLAYNO.1玩樂達人）

新片封面標題寫著「比全裸更加羞恥」、「布料面積只有0.1%的時裝模特兒」，讓一劍浣春秋覺得很有吸引力，他在劇評裡寫道：光從標題也能看出這是支讓劇中角色非常羞恥的劇情片，S1是特別找來了知名監督「木村浩之」來為明日葉みつは（明日葉三葉）打造這支NTR的作品，讓大家見識到這位身高175公分又有著F罩杯豐滿上圍的女優，戲劇演出的實力。（註：NTR指眼看著自己的伴侶和其他人發生關係，並從中得到愉悅滿足感之意。）

明日葉三葉拍NTR片。（翻攝自AVNo1-PLAYNO.1玩樂達人）明日葉三葉拍NTR片。（翻攝自AVNo1-PLAYNO.1玩樂達人）

其實明日葉三葉3個月前才剛來過台灣，她不但品嘗了燒仙草、臭豆腐和花生捲冰淇淋（有加香菜），還勇敢地挑戰了豬血糕，大讚台灣美食太好吃了！

這恥度很夠…布料面積只有0.1％！「F杯」AV女優明日葉三葉NTR片告捷明日葉三葉今年年初曾受邀來台，直呼台灣美食太好吃了。（翻攝自foraver_event IG）

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