華語AV大洗牌！蘇暢、艾熙領軍「生存大逃殺」 贏家指定實戰伴侶

女優艾熙，本週末將加入《華語AV復興大作戰》。（SWAG 提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕華語成人產業格局迎來劇烈震盪，在麻豆傳媒關站後，成人直播平台SWAG於今日宣布，將於本週末4月25日至26日晚間7點推出全台首創的成人版競技綜藝《華語AV復興大作戰》。

人氣女優蘇暢，將領軍參與《華語AV復興大作戰》直播綜藝挑戰。（SWAG 提供）

首波卡司集結人氣女優蘇暢、艾熙，以及男優石巴朝、季耕、曾強等人，將原本的搭檔關係轉化為殘酷的生存競賽，透過神雕套圈、瞎奇葩格鬥、拔河、點球及舉重等多重體能關卡考驗，任何關卡失手都將面臨淘汰。

男優石巴朝蓄勢待發，本週末將與同業們進行一場激烈的體能較勁。（SWAG 提供）

這場直播主打「贏家通吃」制度，最終脫穎而出的優勝者將搶下實戰資格，並握有絕對主控權，可當場指定當晚的「實戰伴侶」與「實戰場地」。由於競賽勝負將直接決定後續劇情的實戰走向，讓現場火藥味十足。

實力派男優季耕，將於《華語AV復興大作戰》中展現即興對戰實力。（SWAG 提供）

男優季耕與石巴朝均表示，直播不能喊卡的即興感雖令人緊張，卻也更加期待這種不可控的臨場反應；而人氣女優蘇暢更是信心滿滿，直言開機後就會自動切換成「E人模式」完全沒在怕。

男優曾強，將在《華語AV復興大作戰》中，展現驚人戰鬥力。（SWAG 提供）

這場融合體能競技、無劇本互動與成人娛樂的盛事，預計將在SWAG官方帳號獨家播出，全面考驗選手的生存意志。製作單位也語帶玄機地預告，後續將有更多神秘卡司陸續揭曉，在華語AV圈進入大洗牌之際，這場激烈的生存戰勢必成為本週末全台老司機們的關注焦點。

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