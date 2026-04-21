漫改必爛？Netflix開拍真人版《鋼彈》 好萊塢「最美胸器」確定出演

日本《鋼彈》推出47年，正式走出二元世界。（法新社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕還記得2009年《七龍珠》真人電影版負評一面倒的血淋淋歷史嗎？Netfilx繼真人版《航海王》創下收視佳績，今（21）日宣布將製作《機動戰士鋼彈》系列真人版電影，該片由萬代南夢宮影像製作（Bandai Namco Filmworks）與傳奇影業攜手打造，發布本月在澳洲開鏡消息的同時，也公開卡司名單，將席德妮史威尼以及諾亞森迪尼奧領軍。

《機動戰士鋼彈》卡司。（翻攝自日本Netflix官網）

《機動戰士鋼彈》今年正式邁入竹47年，從平面到動畫衍伸出不少多媒體創作。故事講述將機器人打造成「Mobile Suit」作為兵器使用的故事，此次真人版電影的故事背景，建構在以地球與太空殖民地間已經持續了數十年的戰爭，對立陣營間駕駛員們所發生的故事。

請繼續往下閱讀...

除了由擁有好萊塢「最美胸器」封號、因出演《高校十八禁》與《白蓮花大飯店》而知名的席德妮史威尼（Sydney Sweeney）擔任女主角；男主角則由以《致所有我曾愛過的男孩》系列走紅的諾亞森迪尼奧（Noah Centineo）出任。其他參與演出的演員還包括：傑森艾塞克、傑克森懷特、雅沃沃爾頓、麥可曼多、忽那汐里、諾索安諾茲、艾達布魯克等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法