中國「禁日令ing」 ！HEBE偶像藤井風10月來台 香港場卻無預警「取消」？

藤井風是日本J-POP代表，享有創作鬼才之名。（環球音樂提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕讓佛系的「HEBE」田馥甄也變成追星族，特地飛去荷蘭看演唱會的藤井風（FUJII KAZE），才剛宣布10月31日登上高雄世運主場館的消息，今（21日）傍晚突傳出香港場取消的消息，讓不少歌迷為之震驚，難道是因為日本首相高市草苗屢踩底線，習大大還在氣頭上？

藤井風的音樂魅力讓「HEBE」田馥甄也為之傾倒。（翻攝自IG）

近期多位日本藝人在中國大陸及香港的演出計畫接連受阻，自去年11月底日本天后濱崎步原定於上海舉行的亞洲巡迴演唱會遭無預警取消後，歌手大槻真希2演唱途中被強制中斷並帶離舞台，詞曲創作人natori、樂團chilldspot、SID的演唱會，以及替《犬夜叉》動畫配樂的作曲家和田薰的動漫交響音樂會，都相繼被消息。

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原以為過了幾個月，表演藝術之類的文化交流應可逐漸破冰，尤其是被中國視為「特區」的香港應不在限令之內吧？！沒想到今天便傳出藤井風已確定取消香港場次。藤井風的主辦單位未透露取消原因，這已是繼人氣搖滾樂團ONE OK ROCK本月宣布取消原定5月2日及3日在香港的演唱會後，又一歌手無法在香港登台的現實狀況了。

日本搖滾樂團ONE OK ROCK原定下月2日及3日在中環海濱活動空間舉行亞洲巡演，主辦單位官宣表示「因不可抗力因素」須取消。（Live Nation HK Instagram）



原文網址: 日本歌手藤井風無預警取消香港演唱會 網民憂YOASOBI啟德騷生變 | 香港01 https://www.hk01.com/article/60342450?utm_source=01articlecopy&utm_medium=referral

接二連三傳出日本演藝單位（如倖田來未、ONE OK ROCK及藤井風）取消香港演唱會，讓不少樂迷們對接下來幾位日本藝人的演出感到憂心，其中包括LiSA織部里沙、back number、Vaundy、YOASOBI等。

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