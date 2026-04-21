Ryu突認愛23歲新歡！甜喊「我會讓妳開心」 網不買單：進度太快

Ryu（左）曬出與女友合照。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕馬來西亞籍YouTuber「Ryu」近年感情風波不斷，從與前妻Yuma的婚變，到之後與中國女畫家秦思靜的戀情糾紛，一連串事件屢次登上話題版面。就在相關風波似乎逐漸平息之際，他昨（20）日深夜再度透過社群平台拋出震撼彈，公開認愛新對象，引發網友熱議。

Ryu在IG上曬出與一名23歲女子的親密合照，兩人臉貼臉入鏡，看起來互動甜蜜。他不僅標記對方帳號，還以日文寫下「我會讓妳開心的」高調示愛，語氣相當直接。

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事實上，Ryu過去一段時間感情狀態備受關注。他與前妻Yuma於2024年11月離婚，雙方曾被爆婚內出軌；之後他與秦思靜交往，但女方於2025年9月宣布分手，並指控家暴，事件甚至一度鬧上警局。直到上月20日，Ryu與Yuma的對象Tommy才發出聯合聲明，表示相關糾紛已告一段落。

沒想到風波才剛落幕不久，Ryu便再次公開新戀情，讓不少網友感到意外。留言區出現兩極反應，有人留言祝福「希望這次能穩定幸福」，但也有不少聲音質疑進展過快，直言「換得太快」、「對方才23歲真的OK嗎」。

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