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娛樂 最新消息

鍾欣怡44日生日驚喜 磨刀霍霍人生新抉擇曝光

鍾欣怡17日迎來44歲生日。（翻攝自鍾欣怡臉書）鍾欣怡17日迎來44歲生日。（翻攝自鍾欣怡臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕女星鍾欣怡17日迎來44歲生日，今（20）日上午在臉書發文透露這些年好多人問她：「真的好喜歡《雨後驕陽》裡的劉雨嫻？為什麼很久沒有在戲劇裡看到妳了？一直在等妳的戲劇作品。」她說這一等，也就是10多年了。

鍾欣怡坦言陪伴孩子長大的這10多年，自己確實把「演員鍾欣怡」藏進了人生的衣櫃最深處，沒有想過再拿出來，但就在生日前夕，老天爺突然把2份夢寐以求的大禮物給了她。

一個是2部戲劇的主要角色邀約同時找上門，另一個更大驚喜，一對子女為了一個機會努力了好久，終於拿到美國音樂名校夏令營的入場券，鍾欣怡透露這個名額，是幸運加上好多好多倍的努力才換來的入場券。

鍾欣怡表示，這2個幸運全撞在了同一個暑假，「一邊是我磨刀霍霍、等了好久才有的戲劇舞台，一邊是孩子正發光、夢想成真的名校機會」，身為職場女人兼媽媽的角色，她說自己其實一路走來真的有很多「不得不」選擇。

她坦言不能什麼都想要，必須在每一個階段裡誠實地問自己：「今年，我最不能錯過的是什麼？」這幾年她的職場跑道換了，而在發文中，鍾欣怡沒有給答案，只是最後撂下一句話：「別忘了還有爸爸可以陪孩子呀，嘿嘿！」這句話，似乎暗示應該會重返戲劇圈吧！

鍾欣怡入行因拍攝威寶電信系列廣告走紅，被稱為「威寶妹」，2014年與電視綜藝節目製作人、作詞家孫儀獨子孫樂欣登記結婚，育有一對子女。

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