天后A-Lin放不下的姊妹 星光三班戰友再提黎礎寧 網淚崩

昔日在歌唱選秀《超級星光大道》第3季表現突出的女歌手黎礎寧。（本報資料照）



〔記者馮亦寧／台北報導〕昔日在歌唱選秀《超級星光大道》第3季表現突出的女歌手黎礎寧，於2008年11月12日過世，當時她才24歲，令不少人感到遺憾。豈料，時隔18年之後，又在網路翻紅。許多歌迷翻出她與歌后A-Lin合唱的《你還是不懂》追憶她的天籟美聲，更感嘆如果她還在世現在應該也名列天后。

昔日戰友蔡忠穎近日在社群發文悼念當年在「星光三班」發光發熱的黎礎寧，掀起回憶殺。黎礎寧的聲線渾厚且具爆發力，擅長演繹R＆B及英文歌曲，演唱風格與A-Lin相近，當時還有人戲稱她為「小A-Lin」，網友認為如果她仍在世，成就應難以想像。

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黎礎寧（左）在星光三班表現突出，圖右為陳奕迅。（本報資料照）



當年A-Lin和黎礎寧合唱《你還是不懂》，令評審與觀眾印象深刻，精采表現更拿下全場滿分，還被視為奪冠熱門，最後她於2008年8月敗給徐佳瑩與林芯儀，奪下季軍。

原本預計比賽結束後簽約進軍歌壇的黎礎寧，竟在2008年11月被發現疑似因感情問題，於台中市一輛自駕小客車內輕生，當時緊急送往醫院急救後，仍告不治，消息震撼演藝圈。

黎礎寧於2008年11月12日過世，得年24歲，令不少人感到遺憾。（資料照，記者佟振國攝）

與黎礎寧情同姊妹的A-Lin曾自責自己未能在對方低潮時給予更多陪伴，沒想到18年之後，老戰友蔡忠穎又提起她，並發文表示：「看到脆（Threads）上有人又討論到妳了，大家都很想念妳的歌聲跟人，妳真的好傻好傻…」。悲傷的蔡忠穎還說，星光三班的大家都沒有忘記黎礎寧，不知道她在另一個世界還好嗎？

星光三班戰友蔡忠穎（左）發文悼念黎礎寧。（翻攝自Threads）

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