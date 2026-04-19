黃偉晉「拉炮誤炸」楊銘威臉部 自責道歉了

〔記者傅茗渝／台北報導〕黃偉晉早前錄製節目《明星製作公司》發生驚險意外。他在處理拍攝道具時，不慎誤觸拉炮，導致強大噴射力直擊身旁的楊銘威。畫面一出，網友紛紛質疑他缺乏危機意識。對此，黃偉晉今（19）日還原真相，表示自己內疚不已，並強調絕對沒有惡整意圖。

黃偉晉（右）錄影出事，拉炮炸臉楊銘威（左）。（翻攝自YouTube）

事發當時，藝人們正忙著準備拍攝器材，黃偉晉手中拉炮突然炸開，楊銘威當場痛苦摀臉。黃偉晉回憶起那一刻仍心有餘悸，除了第一時間關心對方傷勢，更坦言當時內心充滿恐懼，深怕自己因失誤造成無法挽回的傷害。

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楊銘威慘遭近距離炸臉，黃偉晉錄影重大疏失。（翻攝自YouTube）

面對網友批評他對著人拉炮，黃偉晉澄清當時是在「拆塑膠套」而非玩耍：「其實是我想用微微轉動的方式，扯掉外圍的塑膠套……可是我指甲不長不好弄，才開始用小小轉動這招，結果造成了這麼危險的後果。」他承認自己對於產品結構不夠了解，沒想到輕微轉動就會觸發爆炸，對於欠缺危機意識感到非常自責。

黃偉晉（左）道歉一整天，自責誤炸楊銘威（右）。（翻攝自YouTube）

黃偉晉特別強調，當時所有人都在工作狀態，絕非網傳的惡作劇：「這並不是突然在一旁玩耍的情況，相信影片裡我的狀態很清楚，沒有要惡整銘威或鬧他。我絕對不會拿這麼危險的事開玩笑。」為了彌補過錯，黃偉晉透露事發後道歉了一整天，並持續追蹤楊銘威的後續狀況。文末他也再次表達對楊銘威的歉意與喜愛，希望能記取這次沉重教訓，避免憾事發生。

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