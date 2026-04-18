JISOO親哥爆家暴！老婆驚悚傷勢照曝光：被迫吞X硬上後門

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團BLACKPINK成員JISOO的親哥，日前才傳出疑似性侵女直播主未遂，今天又傳出，JISOO的大嫂曬出多張傷勢照，淚訴遭到家暴，立刻引起韓網熱烈討論。

JISOO親哥疑似家暴老婆，傷痕累累。（翻攝自IG、theqoo）

儘管韓網用各種蛛絲馬跡推測，企圖性侵女BJ直播主的知名女團成員哥哥，正是JISOO的胞兄金某，不過韓國媒體至今都沒有報導，官方也沒有證實。只是今天南韓論壇「theqoo」又出現一則爆料，標題寫著「知名女偶像的親哥哥老婆公開的家暴事件」，更提醒內容可能引發不適，結果還真的讓人看了不舒服。

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JISOO親哥疑似家暴老婆，傷痕累累。（翻攝自theqoo）

這篇爆料貼文中，女性的雙手、眼睛以及耳朵全都瘀青，甚至紫到發黑，真的是怵目驚心，誰這麼狠心把人打成這樣？綜合貼文中一篇親筆信加上3篇文件中的控訴，受害女子控訴才結婚兩個禮拜就遭到丈夫家暴，扯髮抓頭去撞牆、撞地，丈夫硬上妻子還拍攝全裸影片，女方就算已經罹患陰道炎、膀胱炎，丈夫還是要上，甚至強迫肛交。

JISOO親哥疑似家暴老婆，傷痕累累。（翻攝自theqoo）

此外，丈夫多次要求妻子吞痰，妻子的名牌衣物、首飾都被破壞，甚至慘遭「水刑」。丈夫在進行一連串的凌虐之後，會傳訊息向妻子求情道歉，結果沒一下子又變臉，甚至威脅如果報警就會打死妻子。

JISOO親哥疑似家暴老婆，傷痕累累。（翻攝自theqoo）

JISOO親哥疑似家暴老婆，傷痕累累。（翻攝自theqoo）

這位丈夫的罪行真是罄竹難書，至於他到底是誰？「theqoo」這篇貼文留下線索，內容指出「BJ性騷擾案因為證據不足被駁回了呵呵」，才剛因為企圖性侵BJ而被逮捕的，正是被點名兇手的JISOO親哥金某。南韓網友簡直罵翻了，紛紛痛斥，「太嚴重了」、「家人是名人，還做出這種事情嗎」、「根本就是瘋子吧」、「家人不可能不知道這件事情」、「JISOO難道不知道嗎」、「明星的哥哥有什麼了不起？做出這種事」、「真的太糟糕了」。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

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