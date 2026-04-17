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娛樂 音樂

台語歌曲唱進坎城「沾光」 金曲歌后感動發聲

〔記者張釔泠／台北報導〕鄭宜農攜《圓缺》系列巡迴踏遍全球，無預警宣布最終場7／17登Legacy TERA唱回台北，並更新演唱會名稱為《缺與圓之後 Inter-Phases》，預告歌單曲目「長出新姿態」的同時，更以此當成「下一個起點」。

鄭宜農攜《圓缺》系列巡迴征戰全球9城，7／17唱回台北。（邊走邊聽提供）鄭宜農攜《圓缺》系列巡迴征戰全球9城，7／17唱回台北。（邊走邊聽提供）

鄭宜農征戰海外巡迴九城，最後回到「原點」，希望藉由這場演出，為這趟「圓缺探究之旅」與家鄉歌迷一同譜下完美句點，她表示：「帶著去外面征戰一回的故事和歷練，最終回到家裡，回饋家鄉的聽眾，對我來說是很有意義的事情；不管繞去哪裡，終點依然是家。」

同時，她也把這場演出視為出道20週年、音樂生涯「承先啟後」的重要里程碑，「每一次句點之後其實都是全新篇章的開端，這場演出不只是巡迴的最終站，更是創作旅程的『下一個起點』。」

鄭宜農攜《圓缺》系列巡迴征戰全球9城，7／17唱回台北。（邊走邊聽提供）鄭宜農攜《圓缺》系列巡迴征戰全球9城，7／17唱回台北。（邊走邊聽提供）

除了驚喜加演的台北最終場，時逢《圓缺》發行一週年，鄭宜農將於5／4正式推出這張大碟的首批限定透明膠，當成回饋歌迷支持的「第二份禮物」；這張12吋透明膠，在裝幀設計上徹底貫徹了「要精緻、帥氣、美到不可思議」的嚴苛要求，設計團隊特別運用低飽和礦物色階的異紙材層疊，打造出如月壤般細緻的肌理質感，讓實體專輯宛如一件顯影《圓缺》意象的藝術品。

鄭宜農攜《圓缺》系列巡迴征戰全球9城，7／17唱回台北。（邊走邊聽提供）鄭宜農攜《圓缺》系列巡迴征戰全球9城，7／17唱回台北。（邊走邊聽提供）

近期喜事連連的她，更受邀為日本電影《奈義日記NAGI NOTES》獻唱台語主題曲《路邊開花》，隨著電影強勢入圍坎城影展主競賽單元，讓台語歌的優美韻味在國際影壇綻放，得知消息的鄭宜農既驚訝又榮幸，開心直呼這場跨國合作讓她「間接沾光」。

鄭宜農攜《圓缺》系列巡迴征戰全球9城，7／17唱回台北。（邊走邊聽提供）鄭宜農攜《圓缺》系列巡迴征戰全球9城，7／17唱回台北。（邊走邊聽提供）

她深感榮幸地表示：「不僅是因為電影入圍坎城，應該也是第一次有其他國家的電影主題曲是『台語歌』，也因此能讓大家更認識台灣這塊土地，更認識台灣有不同的語言、不同的族群。《路邊開花》真的是一首很優美、動人的歌曲，所以我很謹慎看待這個機會，誠惶誠恐地面對。」

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