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娛樂 最新消息

百年城隍廟化身驅魔聖地！曹佑寧感受莊嚴安定

〔記者許世穎／台北報導〕靈異驚悚台片《祭弒》前（14日）晚特別回到重要拍攝地基隆舉辦首場特映會，監製曾禎率領主演曹佑寧、林思宇一同出席。片中開場氣勢磅礡的驅魔橋段，選在歷史悠久的基隆護國城隍廟實景拍攝，讓飾演何仙姑乩身的曹佑寧感到格外莊嚴，也帶來一種安定的力量。

監製曾禎（右起）、曹佑寧、林思宇回到電影《祭弒》拍攝地基隆出席特映活動。（威視提供）監製曾禎（右起）、曹佑寧、林思宇回到電影《祭弒》拍攝地基隆出席特映活動。（威視提供）

劇組同時走訪中山人行陸橋、頂樓藝術工作室等地取景，導演邱晧洲也盛讚基隆的城市氛圍，「是一個非常適合拍電影的地方。」回憶拍攝期間，曹佑寧笑說自己對基隆最深的印象就是「美食很多」，尤其喜歡 基隆海洋廣場 與城隍廟一帶，對夜市小吃更是如數家珍，「我最愛吃螃蟹羹！每次來基隆都很開心，可以大吃一輪。」

曹佑寧回憶在基隆城隍廟拍攝《祭弒》期間，感覺有種在家的安全感。（威視提供）曹佑寧回憶在基隆城隍廟拍攝《祭弒》期間，感覺有種在家的安全感。（威視提供）

談及在城隍廟長時間拍攝的經驗，曹佑寧也分享，在人來人往的環境中反而更有生活感，待在廟裡一整天甚至產生像在家一樣的安全感，整體拍攝過程相當順利。林思宇此次在片中飾演曹佑寧童年時期的母親，兩人同樣詮釋「何仙姑」乩身角色。過去多在運動場上碰面的兩人，這回首度合作竟升格為「母子」，現實中僅相差3歲，初次見面就忍不住笑場。

林思宇在《祭弒》演出曹佑寧童年時期母親。（威視提供）林思宇在《祭弒》演出曹佑寧童年時期母親。（威視提供）

林思宇笑說，曹佑寧一見面就大方喊她「阿母」，她也立刻回以「兒ㄗㄨ～」，輕鬆互動讓彼此迅速培養默契。雖然她的戲份未在基隆拍攝，但曾特地到當地參與開鏡拜拜，也趁機大啖在地美食，開心分享自己的口袋名單：「天婦羅、鼎邊趖、泡泡冰都是必吃，這次來參加首映，也一定要再去走走吃吃。」《祭弒》將於4月30日在台上映。

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