成人片商龍頭「麻豆」無預警關站！男女優恐斷生計 SWAG出手了

〔記者傅茗渝／台北報導〕華語成人影片製作與發行平台麻豆傳媒於4月2日無預警宣布全面停止營運，消息一出不只讓廣大老司機措手不及，更引發業內男、女優的集體失業危機。就在產業動盪不安之際，成人直播龍頭SWAG正式表態將接收「受災」的人才，試圖在版圖重整潮中坐穩領頭羊地位。

女優娃娃早在麻豆傳媒關站前即跨足SWAG發展，提前布局累積人氣。（SWAG提供）

隨著麻豆傳媒關站，眾多創作者的去向成為焦點。SWAG對此動作頻頻，不僅對外公開招手，喊話「不用怕失業」，更提出資源支持計畫協助創作者銜接。外界解讀，這場產業轉換期也象徵著傳統影音拍攝模式正逐漸向「即時直播互動」靠攏，SWAG趁勢收編大批成熟戰力，無疑是為了進一步擴展市場版圖。

男優曾強早在麻豆傳媒關站前即跨足SWAG發展，逐步累積人氣與關注。（SWAG提供）

不少聰明的創作者早有危機意識。以知名女優娃娃、男優曾強為例，兩人在麻豆關站前便已積極跨足直播領域，提前在不同平台累積粉絲基礎。隨著原本的東家重組，這些早已完成「多角化經營」的演員也被視為這波變動中受創最小、轉型最快的一群人。SWAG近期正密集籌畫大型直播企劃，預計將與多位具市場號召力的男女優展開合作，名單將採階段性公布。

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