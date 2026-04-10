日本導演鍾愛總統府 四宮義俊逛到凌晨3點：好怕被兇喔

四宮義俊受邀來台。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕2026金馬奇幻影展今天（10日）開幕，日本動畫片《花綠青綻放之時》導演四宮義俊首次來台並受訪，透露來台後品嘗了牛肉麵，因為自己熱愛建築物，尤其對日治時期的建築情有獨鍾，「我下榻的飯店後面剛好就是總統府，所以我逛總統府周遭逛到凌晨3點，我一直在拍照，很擔心會被兇、被罵。」

《花綠青綻放之時》入圍柏林影展主競賽。（華映娛樂提供）

《花綠青綻放之時》入圍柏林影展主競賽單元，四宮義俊坦言，得知提名的當下，其實處於一種「怕來不及」的課題當中，「我們覺得很不安，不知道趕得上柏林嗎？比起慶祝，不如希望趕快讓這部作品完成。」他分享，在片尾字幕部分，日本觀眾通常會安安靜靜看完，不過在德國放映時，觀眾當場聊起感想，讓他覺得很新鮮。

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四宮義俊曾看過《賽德克巴萊》、《幸福路上》等作品。（記者陳奕全攝）

此次他來到金馬影展，四宮義俊感受到大家的熱情，直呼「能夠來到這邊真是太好了，我正在享受這種熱情，大家都很友善」。四宮義俊也分享，有看過台灣電影《賽德克巴萊》，而動畫片《幸福路上》讓他直呼非常感動、太喜歡了。

《花綠青綻放之時》由古川琴音（左）、萩原利久與導演四宮義俊。（華映娛樂提供）

與《幸福路上》是講故鄉的故事，《花綠青綻放之時》也是以四宮義俊家鄉神奈川當作背景，講述青年為阻止煙火工廠搬遷的故事。四宮義俊表示，之前很喜歡故鄉的煙火大會，結果他到東京打拚之後，煙火大會就取消了，「現在沒有這個儀式了，故鄉感覺離我越來越遠了。」不過在拍攝這部作品的過程中，意外再度與故鄉產生連結，像是方言指導就是國中社團的學長姐，「我們30年沒見，因為這部片重新見面的感覺，倒不如說我跟故鄉更靠近了。」

《花綠青綻放之時》是金馬奇幻影展的開幕片。（華映娛樂提供）

電影找來古川琴音、萩原利久當聲優，四宮義俊表示，找兩位平常活躍於電視劇、電影的演員加入，是因為希望能夠呈現寫實的世界觀，「我要求的是，不是要去塑造角色的樣子，而是呈現該有的自然樣貌，用一種平常說話的方式。」至於知名聲優入野自由曾經配過新海誠的《言葉之庭》，啟用入野自由正是受到新海誠影響。《花綠青綻放之時》將於5月29日上映。

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