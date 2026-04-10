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娛樂 最新消息

蔡家蓁怎麼了！情緒激昂怒飆歌迷髒話 全場驚呆被嚇歪

蔡家蓁受封「太陽之女」。（想不到娛樂製造所提供）蔡家蓁受封「太陽之女」。（想不到娛樂製造所提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕蔡家蓁日前於「台灣文蛤節音樂祭」驚喜現身，閃電加入金獎樂團「同根生」，擔任「一日限定主唱」，以突破性演出顛覆過往抒情歌后形象，驚呆台下歌迷。

蔡家蓁在唱《林投姐姐》時，嗨飆「你媽的」、「幹X娘」等情緒激昂字眼，完全拋開包袱對著台下歌迷大飆「髒話」歌詞，把這首充滿怨念及爆發力的歌曲詮釋到淋漓盡致。

蔡家蓁與樂手之間默契十足的互動，加上極具張力的表演，讓全場氣氛瞬間沸騰，「同根生」團員更笑稱：「你的粉絲看起來好像被嚇到了！」對於這次形象大突破，蔡家蓁幽默回應：「他們可能等等就退追我了！」坦言這正是她期待已久的音樂嘗試。

蔡家蓁加入金獎樂團「同根生」客串「一日限定主唱。（想不到娛樂製造所提供）蔡家蓁加入金獎樂團「同根生」客串「一日限定主唱。（想不到娛樂製造所提供）

她透露早在四年前便開始關注「同根生」，並深受其獨特風格吸引，此次合作更提前一個月準備，甚至前往宜蘭與團員同住練團，最終激盪出高度契合的舞台火花。

沒想到這場演出背後上演如「災難片」般的戲劇情節。當天一早即遭遇豪雨侵襲，主辦單位一度考慮取消活動，讓所有人備受打擊。最終團隊抱持敬業精神前往現場待命，沒想到抵達後天氣竟奇蹟放晴，使演出得以順利進行。相較其他因天候取消的樂團，蔡家蓁與「同根生」成功登台，格外令人動容。

蔡家蓁感性表示：「當你真的很想做好一件事，宇宙真的會幫你一把。」她更分享自己平時常有「心想事成」的經驗，甚至連日常找停車位都能順利如願。當天她也在心中默默許願「不要再下雨」，最終果然如願，讓粉絲封她為「太陽之女」。

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