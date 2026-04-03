開告八炯、閩南狼 鍾明軒求償500萬 486狠評：白花律師費

網紅鍾明軒狀告閩南狼、八炯，昨天到台北地院開庭。（記者張文川攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅鍾明軒槓上「八炯」溫子渝、「閩南狼」陳柏源，提告求償500萬元，並要求對方在YouTube頻道刊登判決書，風波持續延燒。昨（2日）台北地院開庭傳喚鍾明軒，不過庭訊不到10分鐘即結束，引發外界關注。知名電商486先生在社群發文，引用本報報導，表示朋友問他對這官司的看法，486先生認為：「這紅鍾明軒幾乎白忙一場還白花律師費。」

486以多年實務經驗分析指出，法院對於網紅這類公眾人物的名譽權，通常採取較寬鬆標準。尤其當議題涉及國家認同、政治立場等高度公共利益時，更屬於「可受公評」範圍。

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鍾明軒指網紅八炯（左）、閩南狼誣陷他收紅錢、大外宣。（資料照，記者廖振輝攝）

他進一步點出關鍵，鍾明軒主張對方「影射」其收受中共資金，但在法律上，要構成誹謗，必須證明對方具有高度惡意。即使言論尖銳甚至讓人不舒服，只要不是憑空捏造，就可能被認定為「合理評論」，受到言論自由保障。

此外，486也特別提到閩南狼的說法策略，強調對方從未明確指控「一定有收錢」，而是以「難道沒有嗎？」、「是否有可能」等疑問語氣表達。這類模糊表述，在司法實務上相當難認定為散布不實事實，因為介於主觀懷疑與事實陳述之間。

他直言，在民事訴訟中，鍾明軒必須提出具體證據，證明對方言論「虛偽不實且具惡意」，門檻極高。甚至忍不住笑：「這真的太難了。」

鍾明軒拍片在網路上說，他從去過中國後，商單、業配都接不到。（翻攝自臉書）

鍾明軒不斷強調自己丟了代言、收入損失七位數、拿不到公關品，這一切在486先生眼裡都是鬼話，因為鍾明軒無法證明這些連帶因果關係，法律不是「你覺得你認為」，而是法院法官要看到清晰明白證據，他認為鍾明軒應該是拿不出來的。

486先生坦言，目前網路評論生態，政論型網紅剪輯他人片段來進行評論是常見做法，只要沒有曲解原因，法院通常傾向尊重評論者的剪輯與解讀空間。486先生忍不住笑：「鍾男（指鍾明軒），你真的太淺了，如果這種評論就受不了，那就別出來。」更強調自己不是嘲笑鍾明軒，而是機會教育，分享多年真實訴訟心得。

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