等了9年《楚喬傳》續集來了 「童年楚喬」長大接棒趙麗穎

〔記者傅茗渝／台北報導〕2017年創下459億次網路播放量的現象級中劇《楚喬傳》，當年大結局停在最虐心的「冰湖之戰」，男主角宇文玥（原名諸葛玥）墜湖生死未卜，讓網友笑稱「在湖裡撈了9年都撈不到」。如今正統續集《冰湖重生》宣布將於4月8日起由台灣大哥大MyVideo跟播，消息一出隨即引發全網熱議。

2017年播出的現象級陸劇《楚喬傳》中，黃楊鈿甜飾演幼年版楚喬。（翻攝自台灣大哥大MyVideo）

《楚喬傳》小楚喬長大了！18歲黃楊鈿甜接棒主演《冰湖重生》。（台灣大哥大MyVideo提供）

《冰湖重生》最具話題性的選角，莫過於女主角黃楊鈿甜。當年僅9歲的她在《楚喬傳》中飾演「童年楚喬」，雖然幾乎零台詞，卻憑眼神精準詮釋楚喬的堅韌與不屈，被讚與趙麗穎飾演的成年版「無縫接軌」。如今18歲的她親自接棒成人版角色，完成跨越9年的命運連結，被劇迷狂讚根本是「天選楚喬」。

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《冰湖重生》神選角被讚爆！李昀銳爆紅前就被選上。（台灣大哥大MyVideo提供）

雖然原班人馬未能全數回歸，但男主角找來憑藉《星漢燦爛》、《九重紫》人氣飆升的男星李昀銳，飾演從冰湖死裡逃生、轉為隱忍謀士的諸葛玥。體育生出身的他，打戲表現備受期待。總製作人張萌透露，在《九重紫》尚未播出前就決定選用他，更大讚：「眼神中有著諸葛玥該有的隱忍與深情」，坦言「押注新人需要勇氣，但一切都很值得。」

《冰湖重生》張康樂飾演燕洵從前作中楚喬的至交反目成邪惡反派。（台灣大哥大MyVideo提供）

最新釋出的預告中，諸葛玥深情承諾：「我答應你，我們會永遠在一起。」 然而命運捉弄，誤以為男方已身亡的楚喬披上紅袍與他人成婚，隨後更淪為女囚慘被浸水極刑。諸葛玥趕到現場含淚致歉：「我來晚了」，情感張力破表。令人揪心的是，預告結尾畫風急轉，兩人竟刀鋒相向，上演從相愛到對立的宿命對決。

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