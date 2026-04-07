《逐玉》男神張凌赫反差超炸裂 霸氣武安侯暱稱超Q

中國男星張凌赫憑古裝劇《逐玉》人氣飆升，飾演英俊勇猛的武安侯「謝征」，成功躍升新一代古裝男神。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國男星張凌赫憑古裝劇《逐玉》人氣飆升，飾演英俊勇猛的武安侯「謝征」，成功躍升新一代古裝男神。戲裡霸氣十足，沒想到私下真實個性卻完全反差，甚至被高中老師親自「爆料」，掀起網友熱議。

近日網路流出一段「張凌赫與高中老師的聊天紀錄」，畫面中老師親暱喊他「小寶」，兩人對話輕鬆又自然，完全不像距離感十足的明星與師長，反而更像熟識多年的家人。

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兩人聊到他主演的偶像劇《愛你》，老師一聽到劇中竟有高達60場吻戲，當場震驚直問，讓張凌赫瞬間慌張連忙否認：「沒有沒有沒有那麼多！」語氣超急，男神形象瞬間崩塌成害羞大男孩。

張凌赫在高中時，被老師暱稱小寶。（翻攝自微博）

不只如此，老師也被網友追問他高中時期的模樣，笑稱他是「不高冷的帥哥」，完全顛覆外界對他冷酷形象的想像。更有網友挖出，張凌赫學生時期不僅成績優秀，個性還特別溫柔，甚至會主動幫老師帶小孩，貼心程度直接拉滿。

至於上課會不會打瞌睡？老師笑回：「這個倒沒有，上課挺認真的。」但隨即補了一個超有畫面感的爆料：「就是腿太長，桌子下面放不下，每次都橫到走道上。」

一段簡單對話，讓網友腦中瞬間浮現「長腿男神卡在教室」的畫面，笑翻一片。更讓張凌赫從威勇的「武安侯」秒變乖學生「小寶」反差又大又萌，讓粉絲嗨喊：愛了愛了。

中國網路瘋傳自稱張凌赫高中老師與他的對話。（翻攝自微博）

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