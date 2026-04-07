自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

《逐玉》男神張凌赫反差超炸裂 霸氣武安侯暱稱超Q

中國男星張凌赫憑古裝劇《逐玉》人氣飆升，飾演英俊勇猛的武安侯「謝征」，成功躍升新一代古裝男神。（翻攝自微博）中國男星張凌赫憑古裝劇《逐玉》人氣飆升，飾演英俊勇猛的武安侯「謝征」，成功躍升新一代古裝男神。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國男星張凌赫憑古裝劇《逐玉》人氣飆升，飾演英俊勇猛的武安侯「謝征」，成功躍升新一代古裝男神。戲裡霸氣十足，沒想到私下真實個性卻完全反差，甚至被高中老師親自「爆料」，掀起網友熱議。

近日網路流出一段「張凌赫與高中老師的聊天紀錄」，畫面中老師親暱喊他「小寶」，兩人對話輕鬆又自然，完全不像距離感十足的明星與師長，反而更像熟識多年的家人。

兩人聊到他主演的偶像劇《愛你》，老師一聽到劇中竟有高達60場吻戲，當場震驚直問，讓張凌赫瞬間慌張連忙否認：「沒有沒有沒有那麼多！」語氣超急，男神形象瞬間崩塌成害羞大男孩。

張凌赫在高中時，被老師暱稱小寶。（翻攝自微博）張凌赫在高中時，被老師暱稱小寶。（翻攝自微博）

不只如此，老師也被網友追問他高中時期的模樣，笑稱他是「不高冷的帥哥」，完全顛覆外界對他冷酷形象的想像。更有網友挖出，張凌赫學生時期不僅成績優秀，個性還特別溫柔，甚至會主動幫老師帶小孩，貼心程度直接拉滿。

至於上課會不會打瞌睡？老師笑回：「這個倒沒有，上課挺認真的。」但隨即補了一個超有畫面感的爆料：「就是腿太長，桌子下面放不下，每次都橫到走道上。」

一段簡單對話，讓網友腦中瞬間浮現「長腿男神卡在教室」的畫面，笑翻一片。更讓張凌赫從威勇的「武安侯」秒變乖學生「小寶」反差又大又萌，讓粉絲嗨喊：愛了愛了。

中國網路瘋傳自稱張凌赫高中老師與他的對話。（翻攝自微博）中國網路瘋傳自稱張凌赫高中老師與他的對話。（翻攝自微博）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中