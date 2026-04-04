視障網紅遭扯「裝瞎博關注」 讀留言當場哽咽：惡評真的好多

南韓「視障網紅」金韓率讀惡評時一度拭淚。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓視障網紅金韓率（OneshotHansol）經營YouTube頻道7年，近日在影片中讀網友惡評時情緒潰堤，有人質疑他「裝瞎博關注」，甚至指控是騙局，讓他一度在鏡頭前語塞擦淚喊，「惡評真的還是這麼多...」。

金韓率2019年開始經營YouTube頻道，長期分享視障者的日常生活，希望讓外界更了解視障族群，不過在最新上傳的「讀惡評」影片中，他公開多則網友留言，其中有人指控，「明明看得見卻裝看不見，是欺騙全國的騙局」，甚至還有人嘲諷，「假裝視障博關注賺錢」。面對這些質疑，他坦言頻道經營將近7年，這類聲音卻始終沒有消失。

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金韓率逐一回應酸民惡評。（翻攝自YouTube）

更讓金韓率難過的是，有部分留言帶有明顯歧視意味，例如有人直言，「如果是視障就該乖乖待在家」，讓他一度在鏡頭前說不出話，只能苦笑帶過，甚至做出擦淚動作。金韓率無奈表示，每次看到這些留言都很難受，但仍希望透過影片讓大家看到真實的處境。

除了惡意留言外，不實傳聞也曾在韓國網路瘋傳，今年3月有說法指金韓率「秘密前往美國見馬斯克，在腦部植入Neuralink晶片恢復視力。」對此，金韓率在影片中幽默否認，「我行李都還沒收，護照也還在抽屜裡。」不過他也透露，確實有申請參與相關臨床試驗，希望未來科技能帶來新的可能。

事實上，金韓率是在2010年因罕見疾病失去視力，多年來他持續透過影片分享生活，也獲得不少粉絲支持，他感性表示，每當出現惡評時，粉絲總會站出來替他發聲，這也是他能持續創作的重要動力。影片曝光後，也再度引發網友討論，許多人紛紛聲援，「酸民真的太過分」、「謝謝你讓我們看見不同的世界」。

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