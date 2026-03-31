永遠追隨周杰倫 密友直擊抹香鯨分娩改當「海洋之子」

彈頭許下全新的音樂目標。（美秀創意提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「彈頭」宋健彰化身「海洋之子」，日前於多明尼加外海的加勒比海域潛水時，幸運遇見了連專業水下攝影師都夢寐以求的奇蹟，親眼直擊抹香鯨分娩生寶寶的全過程，這段極為珍貴的影像紀錄讓他直呼震撼，感動直呼：「不同種類的鯨魚與每個海域帶來的能量，讓人深切感受到造物主的神奇。」

彈頭興奮透露，根據過往生態紀錄，能親身在水下見證並拍到分娩全程的案例屈指可數，過去多依賴科學家的深海遙控攝影。他自豪說：「能以非科研身份、近距離紀錄下這一刻，這份好運真的像中了大獎！」在他曝光的影片中，甚至能清楚看見分娩瞬間伴隨的胎盤組織與新生幼鯨初見世界的模樣，堪稱全球極其罕見的影像紀錄。

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彈頭見證抹香鯨接生實錄 畫面超震撼。（美秀創意提供）

抹香鯨的分娩過程展現了高度的社會化與集體溫情，當母鯨臨盆時，群體中的其他雌鯨會主動圍繞在「產婦」身旁組成「接生大隊」。彈頭表示：「分娩歷時約30分鐘，現場有多達10隻抹香鯨集結守護。因為新生幼鯨還無法自如活動，雌鯨們會輪流用身體將寶寶托高至海面，讓牠在出生一分鐘內完成第一次換氣，場面既溫馨又偉大。」

熱愛海洋的彈頭笑稱，自己的終生志願就是「吸鯨」，希望能收集與各種鯨豚類在海底無牽無掛悠游的合照。面對眼前這片深海裡的動人景象，他更許下全新音樂目標：「希望這份終極浪漫，能激發靈感，寫出比過去幫周杰倫填寫的《楓》、《退後》、《擱淺》、《瓦解》以外，能創作出更美好的歌曲，海洋之子，永遠追隨太陽之子！」看齊剛推出新專輯《太陽之子》的天王好友周杰倫。

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