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傳「北京紅二代」全是假 孫芸芸長女孩子爸現身認女？

自稱是廖思惟孩子生父的男子在網路發文，並發出廖思惟孕期照片。（翻攝自小紅書）自稱是廖思惟孩子生父的男子在網路發文，並發出廖思惟孕期照片。（翻攝自小紅書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕名媛孫芸芸26歲長女「Trinity」廖思惟未婚生子話題持續延燒，外界原本盛傳孩子的爸爸是來自北京的紅二代、豪門背景，不料劇情大逆轉！今（26）日一名自稱是孩子父親的男子突然發文，親口認下2歲女兒，消息一出瞬間引爆全網熱搜。

該名男子表示，自己與廖思惟早在1年前就已分手，強調並非因為對方懷孕才分開，至於分手原因僅以「很複雜」帶過，語帶保留也讓整起事件更添謎團。

自稱孩子生父的發文者被網友挖出名叫Jerry Li。（翻攝自微博）自稱孩子生父的發文者被網友挖出名叫Jerry Li。（翻攝自微博）

然而更震撼的是，隨著男子身分曝光，原本外界盛傳的「紅二代」說法也被徹底打臉。中國論壇豆瓣網友火速起底，指出該男子名叫Jerry Li，實際上並非豪門出身，而是在澳洲黃金海岸從事房地產銷售，平時還會在劇組跑龍套、客串小角色，身分與傳聞中的權貴背景落差極大。

Jerry Li有演員夢，在劇組卻是個跑龍套的演員。（翻攝自微博）Jerry Li有演員夢，在劇組卻是個跑龍套的演員。（翻攝自微博）

網友更翻出他曾在《遠大前程》短暫露面，社群平台也不時分享劇照、積極宣傳自己，被形容是「路人中的帥哥」。但這樣的背景曝光後，立刻引發網路熱議，不少人狠酸「想軟飯硬吃」、「也敢裝豪門」，嘲諷聲浪不斷。

儘管外界討論炸鍋，廖思惟目前仍未出面回應，孩子爸真實關係與過往戀情細節依舊成謎，也讓這場名媛戀情風暴持續延燒。

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